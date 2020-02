Op Schiphol zit de angst voor het wuhanvirus er goed in: het wemelt van de mondkapjes

Als je een rondje loopt op Schiphol, snap je dat de mondkapjes ook in Nederland niet aan te slepen zijn. Niet alleen de Chinezen die met één van de laatste KLM-vluchten naar huis vliegen hebben een voorraad in hun koffer. Ook Schiphol-medewerkers en reizigers met andere bestemmingen nemen voorzorgsmaatregelen.

Een groep jonge Italianen neemt poserend met hun mondkapjes een selfie. Ze bezochten de afgelopen dagen een conferentie van de Verenigde Naties in Den Haag. Stad en land hebben ze afgezocht naar de laatste kapjes. In Italië ligt het aantal mensen dat besmet is met het wuhanvirus op twee, maar de Italiaanse studenten nemen liever het zekere voor het onzekere.

De angst voor het wuhanvirus zit er op Schiphol goed in: de grondstewardessen van KLM die de laatste reizigers richting China begeleiden vragen zich af waar ze hun handen kunnen ontsmetten. Eén van hen draagt plastic handschoenen. Mondkapjes hebben ze (nog) niet.

Zondag vlogen voorlopig de laatste KLM-vluchten richting Peking en Shanghai vanwege het virus waarvan het aantal besmettingen inmiddels op 14.000 ligt en het aantal doden op 304. Ook één persoon buiten China is overleden. Inmiddels zijn vijftien Nederlanders geëvacueerd uit Wuhan. Hun vlucht komt vanavond aan in België. Deze mensen moeten eerst twee weken in quarantaine.

‘Beetje bang’

Sommige landen nemen rigoureuzer maatregelen dan Nederland. Nieuw-Zeeland kondigde dit weekend een inreisverbod aan voor alle Chinezen. Zo ver gaat Nederland niet, KLM schort de vluchten in ieder geval op tot 9 februari. De laatste KLM-vlucht brengt voornamelijk Chinezen terug naar het thuisland wordt duidelijk na een tijdje te hebben doorgebracht bij de incheckbalie. Het aantal Nederlanders dat richting China vliegt is nihil. Eén Nederlandse man ziet zich gedwongen terug te keren omdat hij er woont.

Op vliegvelden wereldwijd, hier op Los Angeles International Aiport, dragen passagiers mondkapjes ter bescherming tegen het nieuwe coronavirus Beeld AFP

Rain Lam uit Hong Kong staat ontspannen leunend op een bagagekarretje te wachten totdat haar ouders hebben ingecheckt voor de KLM-vlucht richting Peking. “Ik ben wel een beetje bang om terug te gaan”, zegt ze. De afgelopen weken bezocht ze Duitsland, België en Nederland. Haar jongere zus studeerde een tijdje in Nederland. Lam is te spreken over de manier waarop het virus tot op heden wordt aangepakt, hoewel ze blij is dat ze in Hong Kong en niet in China woont vanwege een gebrek aan medische zorg.

Angst, dat is het gevoel dat overheerst bij alle Chinezen die daadwerkelijk terug moeten naar China. Ze zijn bang voor de gevolgen van het virus, ook vragen ze zich af of China wel voldoende medische capaciteit in huis heeft.

Drastische maatregelen

“China heeft tot nu toe veel gedaan om het virus het hoofd te bieden”, zegt een Chinese arts die anoniem wil blijven omdat zijn vrouw werkt in een ziekenhuis in Peking. Toch maakt de arts die zelf tijdelijk in Nederland studeert, zich zorgen. Zijn vrouw was een paar weken bij hem op bezoek en moet terug naar China. “Het virus lijkt minder dodelijk dan Sars, maar verspreidt zich wel snel. We weten niet wat we in China zullen aantreffen.”

De onbekendheid met het virus zorgt ervoor dat China drastische maatregelen neemt. Ook dat wordt zichtbaar op Schiphol. Reizigers die via China naar een andere Aziatische bestemming vliegen, kunnen niet mee. Tijdens het boarden wordt hen de toegang tot het vliegtuig ontzegd, omdat in China de overstapvluchten zijn geannuleerd. De reizigers moeten hun reis omboeken.

De namen van de twee geïnterviewden zijn bekend bij de hoofdredactie

