Op Schiphol maken ze zich weinig zorgen. ‘Ik heb eigenlijk geen idee of je een mondkapje op moet’

Wie de mondkapjes, grote blauwe richtingspijlen en de markeringsstippen voor de aankomst- en vertrekborden wegdenkt, zou bijna vergeten dat de wereld momenteel met een pandemie kampt. Toegegeven, het is iets rustiger op Schiphol dan normaal in de vakantieperiode, maar tegelijkertijd doet het bijna ouderwets vertrouwd aan.

Reizigers in de aankomsthal staan met een ietwat verdwaasde blik om zich heen te kijken op zoek naar de uitgang. Bij een NS-kaartjesmachine klungelen toeristen om een vervoersbewijs te bemachtigen. Hier en daar getuigt een plastic, hartvormige ballon op het weerzien van twee geliefden en in een enkele hoek hangt zelfs als vanouds de geur van reizigers die net iets te lang in een bedompt vliegtuig hebben gezeten.

Ook bij de schuifdeuren waar familie en vrienden aankomende passagiers opwachten, lijkt het nieuwe coronavirus ver weg. Er wordt innig geknuffeld, gekust en gehighfived. Een ellebooggroet of luchtkusje is er nergens bij.

Toch doen ze er op Schiphol alles aan om de coronamaatregelen in acht te houden, zo weet Baladien Soerin. Gehuld in een fluorescerend geel vest en met een mondkapje half over zijn mond en kin houdt hij een oogje in het zeil in de aankomsthal. “Ik controleer of iedereen zich wel aan de anderhalvemeterregel houdt. Als mensen te dicht bij elkaar staan, begin ik een vriendelijk gesprek en vraag ik of ze wat verder uit elkaar willen gaan staan.” Ook de camera’s op het vliegveld kijken mee of reizigers de regels naleven, vertelt Soerin wijzend naar het plafond.

Wie te dicht op elkaar staat, zal daar vriendelijk op worden gewezen door Baladien Soerin.

Niet in quarantaine, ondanks oranje reisadvies

Maar een snelle blik door de terminal verraadt dat lang niet iedereen zich aan de verplichte afstand houdt. “Wij zijn net aangekomen vanuit Odessa”, vertelt Nikolaj Poesjkov, een grote Oekraïner met heldere, amandelvormige ogen. Hij en zijn collega’s wachten bij een van de pilaren op Schiphol Plaza op hun chauffeur. “Die brengt ons naar Den Helder waar we voor de kust op een boorplatform gaan werken. Daar is het onmogelijk om afstand te houden, dus waarom zouden we dat hier dan wel doen?” Hoewel Oekraïne een oranje reisadvies heeft, gaan de mannen dus niet in quarantaine. “Tijdens de vlucht moesten we wel een mondkapje dragen en op een formulier invullen of we symptomen ervaarden.”

De Oekraïense Nikojai Poesjkov (rechts) wacht op een chauffeur. ‘Die brengt ons naar Den Helder waar we voor de kust op een boorplatform gaan werken. Daar is het onmogelijk om afstand te houden, dus waarom zouden we dat hier dan wel doen?’

Een dergelijk formulier kwam er bij de Transavia-vlucht van Irma van Wijgerden niet aan te pas. Samen met haar partner landde ze zojuist vanuit Alicante in Spanje op Schiphol. “De vlucht was prima. Iedereen droeg een mondkapje en er werd voldoende afstand gehouden, niets aan de hand. Nu gaan we hier vakantie vieren.”

Het is het standaardverhaal dat de reizigers op Schiphol vertellen. In het vliegtuig gelden de nodige maatregelen, maar eenmaal op de luchthaven kan iedereen gaan en staan waar hij wil. “Wij komen net uit Engeland”, vertelt Deborah Hughes (58) terwijl ze haar mondkapje afdoet. “De vlucht verliep uitstekend. Iedereen had een mondkapje op en het uitstappen ging per rij, zodat niet iedereen tegelijk in het gangpad staat.”

De vlucht van Deborah Hughes uit Engeland verliep uitstekend.

Buiten de markeringen om gelden er geen verdere instructies. “Ik heb eigenlijk geen idee of je hier een mondkapje op moet”, geeft de 23-jarige Benjamin Veaulin uit Frankrijk toe. Samen met drie vrienden gaat hij een paar dagen vakantie vieren in Amsterdam. “We passen wel een beetje op, maar ik maak me absoluut geen zorgen.” Of ze bezig zijn met een mogelijke zelfquarantaine in het geval van een tweede golf? “Nee. Om eerlijk te zijn helemaal niet.”

Lees ook:

Waar baseert Buitenlandse Zaken die reisadviezen op?

Het reisadvies voor Kroatië is oranje, maar dat geldt niet voor andere landen waar het aantal besmettingen groeit. Hoe komen de reisadviezen tot stand?