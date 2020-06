Op reis tijdens een pandemie? Vijf vragen voor de verstandige vakantieganger

De rolkoffers en backpacks kunnen van zolder worden gehaald. Nederlanders mogen weer op vakantie binnen Europa. Vanaf 15 juni staat het kabinet reizen toe naar zonnige oorden als de Portugese Algarve en het Gardameer in Italië. Maar halsoverkop de biezen pakken? Dat is volgens het kabinet onverstandig. Er komt een heleboel kijken bij verstandig op vakantie gaan. Vijf vragen over de voetangels en klemmen van een verblijf buiten Nederland.

1. Waar doen reizigers verstandig aan naartoe te gaan?

Ad Vonk van de ANWB laat zich niet verleiden tot een advies. “Stel je voor dat die landen uiteindelijk toch niet opengaan, dan heb ik allemaal boze lezers aan de lijn.”

Hoewel het ministerie van buitenlandse zaken het reisadvies voor allerlei landen van ‘code oranje’ zal omzetten in ‘geel’, is nog niet zeker of die landen Nederlanders binnen zullen laten. “Op dit moment zijn Nederlandse toeristen alleen welkom in Italië, Luxemburg, Kroatië en Slovenië.” Of landen als Duitsland, Tsjechië en België ons welkom heten, moeten die overheden nog besluiten. “Er is nog niets officieel”, aldus Vonk.

“Reizigers moeten zich goed voorbereiden op de reis en zelf de afweging maken al dan niet te gaan. ‘Kan het?’ is vraag één. Maar vergeet vraag twee niet: ‘Wil ik wel op vakantie?’ Reizen is anders tijdens een pandemie. Net als in Nederland zul je van tevoren van alles moeten reserveren, van museumbezoekjes tot een tafel op het terras, en misschien zelfs een duik in het zwembad van de camping.”

2. Luxemburg en Italië zijn open. Hoe kom je daar?

Dat is geen sinecure. Vooralsnog geldt in België een verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen. Wie vanuit Spanje, Frankrijk of andere landen naar zijn of haar vaste adres in Nederland wil reizen, mag weliswaar door België naar huis rijden – met een bewijs dat men in Nederland woont – maar andersom is dat lastiger. Alleen mensen die in Spanje of Italië wonen en vanuit Nederland naar huis willen rijden, mogen over de Belgische wegen rijden. Stoppen mag niet, ook niet om te plassen of tanken.

“Ga je naar Luxemburg op vakantie, dan is er een kans dat je met je Nederlandse nummerplaat wordt aangehouden in België”, aldus Vonk. “Je kunt terug worden gestuurd, of een boete krijgen. Het lijkt me in ieder geval slim om je boekingsformulier mee te nemen, zodat je kunt aantonen dat je op doorreis bent.” Vanaf 15 juni opent België de grenzen voor reizigers.

Zwitserland staat nu al transitverkeer toe. In Oostenrijk moeten alle automobilisten die de grens met Italië zijn overgestoken een maximaal vier dagen oude doktersverklaring bij zich hebben, vertaald in het Engels of Duits, waarin staat dat de reiziger niet besmet is met het coronavirus.

3. Nederland gaat vakantiegangers niet repatriëren. Wat als het vakantieland plots in lockdown gaat?

Landen zullen hun grenzen niet à la minute dichtgooien, verwacht Vonk. “Toeristen krijgen heus nog een of twee dagen de kans om te vertrekken. Voor mensen die met de auto op vakantie zijn, is het dan inpakken en wegwezen. Zij zijn flexibel. Maar wie met het vliegtuig op reis is gegaan, kan vast komen te zitten in het buitenland. Een vlucht omboeken kan lastig zijn.”

Reisorganisaties die aangesloten zijn bij reiskoepel ANVR repatriëren wél. “Althans, we halen mensen op die met een pakketreis op pad zijn, een vlucht én hotel of rondreis hebben geboekt”, zegt woordvoerder Mirjam Dresmé. “We snappen dat de overheid daarmee stopt, maar wij gaan door.”

4. Waar gelden welke gedragsregels om het virus in te dammen?

“Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid”, legt Vonk uit. “Ze moeten waakzaam zijn en de situatie en lokale coronaregels goed in de gaten houden.” Op de website van de ANWB staat een reiswijzer met betrouwbare en zo actueel mogelijke informatie over ieder land. Alle beperkende maatregelen en versoepelingsverwachtingen staan daarin per land vermeld.

5. Wat als je gezondheidsklachten krijgt op vakantie?

Meld je klachten bij de lokale gezondheidsdiensten, drukte het kabinet Nederlandse reislustigen op het hart. En neem alvast contact op met de GGD in Nederland. “Het kan zo zijn dat de lokale autoriteiten in het buitenland je twee weken in quarantaine plaatsen bij klachten”, legt Vonk uit. “Of je die periode in je vakantiehuis of de camping kan doorbrengen, moet je dan nog maar zien. Het kan zo zijn dat je elders wordt ondergebracht. Ook dat is slim om vooraf te checken.”

Lees ook:

Hoe uw Franse camping of Spaanse strand weer in beeld verscheen

Nederlanders mogen weer op vakantie over de grens, binnen Europa. Aan dat besluit ging wekenlang diplomatiek ‘knopen ontwarren’ vooraf. De belangen van de miljardenindustrie van het toerisme zijn groot.

Nederland gaat vakantiegangers niet repatriëren

Op vakantie gaan in Europa mag, kondigde premier Rutte aan. Vakantiegangers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid.