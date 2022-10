Op pad met de weginspecteur: ‘Op de weg is het ik-ik-ik’

Weginspecteur bij Rijkswaterstaat Finn Ligterink hoeft niet lang te wachten op een melding. Als hij donderdagochtend om 07.18 uur op de A12 bij Woerden rijdt, wordt hij gebeld. Collega Jacqueline van de verkeerscentrale aan de lijn. Er ligt een autoband op de weg door een vrachtwagen met een klapband. Of hij de linker rijstrook kan vrijmaken.

Kort daarna wordt de band onder de vangrail geschoven. Collega’s komen het later opruimen. Achter zijn felgele pick-up met oranje zwaailichten is dan al een file ontstaan.

Dat voelt weer als vanouds. Met een recordspits van meer dan 900 kilometer file afgelopen dinsdag, tot nu toe de langste van het jaar, is het oude normaal terug op de weg. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn weer net zo druk als voor corona – zo niet drukker.

Vrijer omgaan met werktijden

Tijdens de lockdowns was Nederland in één klap filevrij. Er werd gefantaseerd over hoe dat altijd zo zou blijven, doordat mensen wellicht ook na corona kantoren zouden vermijden. Toen het advies om zoveel mogelijk thuis te werken in het voorjaar verviel, namen de spitsen op de rijkswegen elke week toe. De gemiddelde ochtendspits van dit jaar is alweer erger dan in 2019. En dan is de druilerige herfst nog maar net begonnen.

Manager verkeersinformatie bij de ANWB Arnoud Broekhuis ziet ook meer files overdag ontstaan. Hij denkt dat mensen wat vrijer omgaan met hun werktijden, waardoor ze op andere momenten van huis gaan. “Bovendien zijn er sinds 2019 ruim 350.000 personenauto’s bij gekomen in ons land. Die koop je niet om stil te laten staan.”

Een paar kilometer verderop staat nog een slachtoffer van het klapbandincident. Klaas Mones, chauffeur van een vrachtwagen vol schuifdeuren, kon de vliegende band van zijn voorganger niet ontwijken. Hij reed er vol overheen en ging de weg af bij hectometerpaaltje 40.1C, waar hij op de vluchtstrook geparkeerd heeft om de schade op te maken.

De bumper is beschadigd, het kenteken is spoorloos en er lekt koelvloeistof uit zijn wagen. “Ik kon geen kant op”, zegt de chauffeur. “Het was of uitwijken, wat niet kon, of vol over de band heen.”

Mones wacht geduldig op hulp. Hem maak je niet snel gek. Al wordt zijn geduld wel op de proef gesteld door asociale weggebruikers. Zijn we het rijden soms verleerd, vraagt hij zich regelmatig af. “Het lijkt wel alsof mensen sinds corona kortere lontjes hebben. Ik zie steeds meer van die ventjes die dan haast hebben en rechts inhalen.”

Assistentie bij vrachtwagenaanrijding. Beeld Olaf Kraak

De slechte chauffeurs vallen ook weginspecteur Finn Ligterink op. “Op de weg is het ik-ik-ik. Mensen zijn sneller geïrriteerd.” Nadat hij pionnen op de vluchtstrook achter de vrachtwagen heeft gezet, gaat hij op zoek naar de vermiste kentekenplaat. Er is een gebutst exemplaar gevonden bij de vrachtwagen van de klapband waar een collega hulp verleent.

Slingerend achter het stuur met hun telefoon

Op weg naar zijn collega’s schudt de weginspecteur zijn hoofd als hij een automobilist door het verkeer ziet zigzaggen. “Die polo heeft haast, hoor. Tjonge jonge.” Hoe vaak hij wel niet mensen ziet slingeren die achter het stuur op hun telefoon kijken. “Ik ga er wel eens recht naast rijden. Sommige mensen hebben het dan nog steeds niet door. Of ze stoppen snel hun telefoon weg en doen net alsof ze me niet hebben gezien.”

De kentekenplaat is gevonden, maar zo verbogen dat hij niet meer op de houder past. De chauffeur is er toch blij mee. Hij legt de plaat achter het raam. Als de schade meevalt, kan hij straks weer de weg op.

Wat begon als een rustige ochtend, is toch nog een drukke dienst geworden. Tijdens de piek stond er 338 kilometer file. Het verkeer wordt op een veilige afstand gehouden bij een auto met pech, die weggetakeld wordt, en er staat een voertuig stil op de A2 in de Leidsche Rijntunnel.

In de tunnel is de rechter rijstrook voor de veiligheid afgesloten. Links mag men 70 rijden. Slechts een enkeling houdt zich daaraan. De haast is terug van weggeweest.

Lees ook:

Waarom we nooit meer van files afkomen. ‘Minder files lokken ook weer meer mobiliteit uit’

Met een jaarrecord van meer dan 900 kilometer file op dinsdag was het deze week ouderwets druk op de weg. Na rustige coronajaren gaan mensen weer massaal met de auto naar werk.

Plots staan we weer elke ochtend in de file, zijn we terug bij af? Niet helemaal

Files zoals voor corona, dat nooit weer, zeiden automobilisten anderhalf jaar lang. Zijn we met de aanhoudende files toch weer terug bij af? ‘Het woon-werkverkeer is verachtvoudigd.’