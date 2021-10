Op museumtour tijdens de Maand van de Geschiedenis: de hellebaardier in Het Bolwerk is toch een beetje clickbait

Hmm, dit is toch een beetje clickbait hoor. We zijn vanuit Amsterdam naar het Zeeuwse IJzendijke gelokt door de site van de Maand van de Geschiedenis. Die werft voor een speciale tentoonstelling in Het Bolwerk, een museum in IJzendijke dat vooral gewijd is aan de talrijke vestingen en fortificaties in de regio uit de Tachtigjarige Oorlog. ‘Wie waren nou die mensen die deze versterkingen bouwden, aanvielen en verdedigden?’, staat op de site.

Ja, wie waren die mensen? Sloebers, huursoldaten, horigen, idealisten? Daar gaan de vier paneeltjes die aan de vaste tentoonstelling zijn toegevoegd dus helemaal niet over. Wel over hun wapens. “De hellebaard is een stokwapen met aan het uiteinde een ijzeren punt, vlak daaronder bevindt zich aan de ene kant een bijl en aan de andere kant een haak (...) De hellebaarden blijven tijdens de Opstand zichtbaar in het leger, maar dan in de hand van de sergeant om er zijn rang mee aan te duiden.”

De hellebaardier. Beeld Museum Het Bolwerk

Mortiergranaat

Gelukkig is er nog de vaste tentoonstelling in dit charmante museumpje, de enthousiaste inzet van de 25 vrijwilligers en twee parttimekrachten spat ervan af. “We hebben veel stukken uit onze collectie te danken aan amateurarcheoloog Jean-Pierre Schoutens, die de omgeving afstruint met zijn metaaldetector”, wijst bestuursvoorzitter Matthieu Janssen op de ponjaard (dolk), het mesheft en de gedenkpenningen in de vitrine. En die grote metalen bol, dat is een zeventiende-eeuwse mortiergranaat. “Daar had hij er een hele hoop van gevonden, maar ik vond eentje wel genoeg.”

Een instructief filmpje laat zien hoe Hulst en omstreken vanaf de zestiende eeuw om de haverklap onder water wordt gezet en weer drooggepolderd – niet als vroege vingeroefening voor de klimaatopwarming, maar als strijdmethode tussen de Staatsen en de Spanjaarden, wier fronten heen en weer golfden. Er is een expositie over de geniale vestingbouwer Simon Stevin, en over Alexander Farnese, hertog van Parma: hun fortificaties en belegeringen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap.

Tijdens de Maand van de Geschiedenis vinden verschillende activiteiten plaats, zowel op locatie als online, dit jaar rond het thema ‘Aan het werk’. Meer informatie op www.maandvandegeschiedenis.nl.

