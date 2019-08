Op Linkshandigendag blijkt: het draait om de juiste pengreep

De pengreep is waar het om draait bij de linkshandigen. Alleen met de juiste schrijfhouding kunnen de deelnemers schrijven zonder de nog natte inkt met de linkerarm weer uit te vegen. “De pen moet in een rechte lijn doorlopen vanuit de arm”, vertelt schrijfdocent Harry Stavenuiter.

Bij toeval is de familie Engberts uit Kampen ’s middags bij de cursus aangeschoven. “We zagen het bord en dachten: dit is wat voor ons”, zegt moeder Frederike. Van het gezin van zeven zijn zij en haar op een na jongste dochter Martha linkshandig.

De schrijfcursus, normaliter bedoeld voor rechtshandigen, wordt gegeven in het Schooltje van Kollum, een replica van hoe een klaslokaal er pakweg 130 jaar geleden uitzag. Voor in de klas staat een krijtbord, in de hoek een lessenaar, en de deelnemers zitten in schoolbanken. Twee juffen lopen door de rijen om de deelnemers zo nodig te corrigeren. “Rechtop zitten”, zegt een van de vrouwen tegen de twee oudste dochters van het gezin.

Ongeveer elf procent van de wereldbevolking schrijft met links. In de tijd dat klaslokalen er nog uit zagen als het Schooltje van Kollum werden kinderen verplicht met rechts te schrijven. “Linkshandigheid werd gezien als een afwijking, zegt Stavenuiter. “Als kinderen niet wilden kregen ze een ferme tik op de vingers, of ze moesten op hun linkerhand zitten tijdens het schrijven. Het kwam zelfs voor dat de arm op de rug of aan de schoolbank werd gebonden.”

Beeld Patrick Post

“Ik vind het niet mooi”, zegt de achtjarige Martha tijdens de les. Met de nieuwe pengreep is het voor haar een stuk moeilijker om te schrijven. “We schrijven allebei verkeerd, met de pols gebogen”, legt haar moeder uit. Aan het eind van de les krijgt Martha van de juf toch een stempel, net als haar jongere zusje Anna van vijf. Die glimt van trots, kijkend naar haar kleurentekening.

Lees ook:

Het handschrift zegt veel over iemands persoonlijkheid

Monic Slingerland wilde weten of lezers liever een geprinte of handgeschreven brief krijgen. Veel lezers ontvangen het liefst handgeschreven brieven. En zelf schrijven zij ook bij voorkeur met de hand.

Een wonderlijk schilderij, van Volendammer klederdracht naast een naakte Venus van Milo

Elke week kiest Trouw uit een museum de blikvanger die we niet mogen missen: marmeren schoonheid naast vlees en bloed.