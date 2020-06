Op het Willem de Zwijger College mag een kwart van de klas weer naar school: ‘Wel chill om mensen weer te zien’

Op het Willem de Zwijger College in Bussum zijn alle deuren opengezet. Vijf ingangen hebben een kleur, net als de op de grond aangegeven looppaden en ook de leerlingen. Vierdeklassers Willemijn, Maud, Julie en Fleur zijn ‘blauw’ en mogen alleen via die ingang naar binnen, en zich over het blauwe pad door de school bewegen. Aan het eind wacht een lokaal waar ze met maximaal acht leerlingen naar binnen mogen. Van half 9 tot half 12 is er les, 40 minuten per vak. Een kwart van de leerlingen zit op school, de rest kijkt online mee.

“Het was chill om weer mensen te zien die je anders niet spreekt”, zegt Maud. “Maar het zijn er nog steeds maar heel weinig”, vindt Fleur. De vriendinnen hebben elkaar de afgelopen weken vaak buiten gezien. Afstand houden doen ze onderling niet meer zo en hoewel ze het in de klas wel proberen, blijkt dat nog niet eenvoudig in de deuropening van het lokaal.

Afstand houden is lastig

Directiesecretaresse Louisa Verhulst vertelt dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden, maar heeft het er zelf vandaag ook lastig mee. Ze legt uit dat ze op de school goed ventileren en alles doen om echt alle docenten weer veilig voor de klas te krijgen. Willemijn: “Er was een leraar met een mondkapje die ons vertelde uit zijn buurt te blijven. Hij maakte er een beetje een grapje van, maar bedoelde het ergens ook wel serieus, denk ik.”

De school moet weer helemaal open. Lerares Engels Sophie Meijer kwam graag: “Ik wil zien hoe mijn leerlingen een les oppakken, wat die met ze doet. De afgelopen maanden had ik soms het idee in een put te praten. Ik heb heel veel bijgeleerd over online lesgeven, maar daar doe ik het toch niet voor. Ik ben erg blij dat ik weer voor de klas mag.”

Maar het was voor de docenten soms ook lastig, zagen de leerlingen. Zij moesten schakelen tussen de acht aanwezige leerlingen en de klasgenoten online. Rumoer in het lokaal kun je thuis niet volgen. Dat loste Meijer op door niet al te veel over de voorbije weken te praten, maar zich voor de camera van haar laptop alleen op het werk te concentreren. Eén leerling liet ze vragen noteren die klasgenoten online stelden. “Maar dit was wel 3 gymnasium en die aanpak werkt natuurlijk niet voor iedere klas.”

Online vragen niet durven stellen

Na deze eerste schooldag zien Willemijn, Maud, Fleur en Julie de laatste weken voor de zomervakantie toch vooral als een oefening voor daarna. Op hun school is er zelfs nog maar twee weken ‘regulier’ les, wat betekent dat ze nog drie dagen naar school mogen. Daarna zijn er herkansingsweken, en als leerlingen achterstanden hebben opgelopen, mogen ze nog naar de zomerschool.

Hoe groot die achterstanden zijn, is het Willem de Zwijger nu aan het toetsen. De vierdeklassers hebben thuis wel effectief gewerkt, vinden ze zelf, maar ze hebben ook veel uitleg gemist. Ze durfden online niet altijd vragen te stellen omdat je hoofd dan ineens zo groot in het scherm verschijnt. Daarom zijn ze er niet helemaal gerust op. Julie: “Ik doe volgend jaar eindexamen, ik wil wel bij zijn.”

Meijer begrijpt de leerlingen wel, en vindt het oefenen voor volgend jaar ook zo gek nog niet: “We kunnen dit jaar afmaken met de basis die we eerder hebben gelegd. Maar in het nieuwe schooljaar moeten we er echt weer op volle kracht staan.”

