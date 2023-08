Op het splinternieuwe Limus College mogen de brugklassers rustig ontdooien

Twee aan twee stappen de brugpiepers van het Limus College in de lift. Die is vandaag door hun docenten omgebouwd tot een ‘feestlift’ en hangt vol met slingers en geschilderde bordjes met daarop de naam van iedere leerling. Aangekomen op de derde verdieping staan de gebakjes en kinderchampagne al klaar. Hier en daar wordt gelachen, andere kinderen houden zich nog gedeisd.

In de regio Midden zijn de scholen weer begonnen, en dat is altijd even aftasten. Zeker als je overstapt naar de brugklas. Maar deze groep van 24 kinderen is ook nog eens de allereerste lichting van een splinternieuwe school in een Vleutense Vinexwijk. Niemand weet goed wat te verwachten, en daarom helpt de school een handje om het ijs te breken.

Namenbingo en excursies

Neem Misha, een jongen met een grote bos zwarte krullen en een T-shirt van de Amerikaanse punkband Dropkick Murphys. Hij heeft net drie kwartier op de fiets gezeten (‘ik rijd niet elektrisch’) en komt wat verhit binnen. Op de vraag of hij er zin in heeft, zegt hij eerlijk: “Dat weet ik nog niet.” En wappert nog eens met zijn shirt voor verkoeling.

Gelukkig voor hem is de hele eerste schoolweek hier vrijgemaakt voor een introductieperiode. Die begint vandaag met een namenbingo. En later deze week gaat de klas naar Castellum Hoge Woerd, een ‘moderne interpretatie van een Romeins fort’ in Utrecht. De school is immers vernoemd naar de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

Ook voor Pieter is het spannend, want voor hem is deze eerste schooldag een tweede kans. Hij probeerde het eerder op een grote middelbare scholengemeenschap met 1700 leerlingen. Dat was geen succes. “Het was totaal iets anders dan dit”, zegt hij, terwijl hij om zich heen kijkt. Het Limus College heeft op dit moment drie klaslokalen en een lunchruimte; voorlopig meer dan voldoende voor de 24 brugklassers.

Op zijn vorige school kreeg Pieter te maken met ‘pesterijtjes’, zegt de tengere jongen. Op zijn T-shirt prijkt een label van het merk Bad Boys. Hij heeft goede hoop dat het in de geborgenheid van een kleine school beter gaat. Verderop pakt zijn klasgenoot Ferre ondertussen maar liefst twee etuis uit zijn tas: één met een afbeelding van Donald Duck, de ander in stoere legertinten. Je kunt maar beter op alles voorbereid zijn, hier op de drempel tussen kindertijd en puberteit.

De spanning glijdt langzaam van de docenten af

Rector Gijs Droste kijkt tevreden toe. Drie jaar lang werkte het team naar dit moment toe: de opening van de nieuwe school. Nu het zover is, glijdt de spanning langzaam van de docenten af. Al moet natuurlijk nog blijken hoe het uitpakt. Zo wil de school werken ‘vanuit de nieuwsgierigheid van de leerlingen’, en dat vereist een wat andere aanpak dan traditioneel klassikaal onderwijs. Of, zoals leerling Evy het verwoordt: “Ik vind het zelf niet spannend om naar deze school te gaan, maar mijn ouders wel.”

Droste verwacht dat alles op zijn pootjes terecht zal komen. “Sommige leerkrachten kunnen geschiedenis én aardrijkskunde doceren. En voor vakken als muziek vliegen we een leraar van buiten in.” Eén ding is in ieder geval zeker: alle docenten gaan er vol enthousiasme tegenaan. Droste moest zelfs bijna 150 sollicitanten afwijzen die allemaal gecharmeerd waren van het nieuwe onderwijsconcept. Dat is ongekend in tijden van lerarentekorten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Limus College uitgroeit tot een flinke school met zo’n duizend leerlingen. Dat is hard nodig, want de komende jaren bereiken veel kinderen in deze nieuwbouwwijk de middelbare schoolleeftijd. Pieter hoeft zich gelukkig geen zorgen te maken dat hij straks alsnog op een megaschool zit: voor het zover is, heeft hij allang zijn diploma.

