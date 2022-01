Op het Coornhert Lyceum heerst een constante quarantainespanning

De quarantainemaatregelen zorgen voor ongewone beelden op het Haarlemse Coornhert Lyceum. In het ene lokaal geeft een leraar Duits geheel in zijn eentje, gebogen achter een laptop, thuisonderwijs. Zijn klas zit in quarantaine. In het lokaal daarnaast geeft een geschiedenisleraar voor een stampvolle klas bevlogen les over Troje. Zo wisselen volle en lege klaslokalen met een docent elkaar af.

Bij minimaal drie besmettingen in een klas moet de hele klas in quarantaine. Tenzij, zegt rector Bas Boensma (34) in zijn werkkamer ,“de besmetting bijvoorbeeld is opgelopen tijdens een vakantie in Spanje en de leerling nog niet op school is geweest”. Het resultaat hiervan is dat meer dan tien klassen in quarantaine zitten en leerlingen thuisonderwijs krijgen. Door het hele land verkeren scholen in dezelfde situatie. Daarom komt het Outbreak Management Team vandaag bij elkaar om de quarantaineregels voor scholen te bespreken.

Telefoons stonden rondgloeiend

Afgelopen dinsdag sloeg het noodlot toe op het Coornhert Lyceum, dat 1450 scholieren en ruim vijftig klassen telt. De besmettingen onder leerlingen liepen op. Het zorgde voor een ongekende hectiek. De telefoons stonden rondgloeiend door bellende ouders die van hun kinderen hadden gehoord dat hun klas in quarantaine ging. Ondertussen gonsde het door de gangen en in de klassen van berichten wie was besmet en wie met wie in aanraking was geweest. Tegelijkertijd schreef de schoolleiding een mail aan de ouders om hen formeel op de hoogte te brengen dat klassen in quarantaine moesten.

“Het was een rare situatie”, blikt gymnasiumleerling Benjamin (15) terug op die dinsdag. “De les volgen was moeilijk door alle geruchten. Voor de docent was het ook lastig. Wat moet je doen op zo’n moment. Lesgeven?” Het werd voor Benjamin en zijn hele klas uiteindelijk ook spullen pakken en naar huis.

Benjamin – zelf negatief getest, tot maandag zit hij in quarantaine - is er rustig onder, vertelt hij in de rectorkamer. Hij staat er goed voor op school, al is hij geen fan van online les volgen. “Je steekt minder op.” Andere leerlingen die geen goede schoolprestaties hebben, denkt hij, kunnen stuiten op problemen. “Sommigen vinden de stof blijkbaar al moeilijk en dan moeten ze nu online les volgen. Dan wordt het nog lastiger voor ze.”

Net als bij de griep

Van de quarantaineregel – drie besmettingen in een klas en naar huis – wil Benjamin af. Leerlingen moeten zo min mogelijk in quarantaine en zo veel mogelijk lessen volgen op school. “Als iemand besmet is, moet alleen die persoon naar huis en daar les volgen. Niet de hele klas. Net als bij de griep. De huidige regel zorgt voor te veel lessen online. Kinderen moeten de les volgen in de klas. Dat is het beste.”

Docente Engels Georgina van Oostrum (27) twijfelt over de oplossing van Benjamin. Ze vindt het pittig om haar aandacht te verdelen over kinderen die thuis onderwijs volgen en over scholieren die voor haar in het lokaal zitten. Zo half-om-half heeft niet haar voorkeur. Het liefst geeft ze fysiek les, of anders iedereen thuis.

In de grens ophogen van drie naar bijvoorbeeld vijf besmettingen ziet ze niks. “Dan schieten de leerlingen nog steeds in de stress. Midden in een les komen ze erachter dat er besmettingen zijn. Ze vragen zichzelf af: heb ik te dicht bij iemand gezeten, moet ik mezelf testen?”

Twee uur later een klas naar huis

Op het Coornhert Lyceum heerst een constante quarantainespanning, zegt rector Boensma. Zijn er kinderen besmet? Moet een klas in quarantaine? De overheid adviseert leerlingen om twee keer per week een test te doen. Zelftesten liggen op het Coornhert Lyceum klaar. “Er kan om 10 uur niets aan de hand zijn, vervolgens komen er meldingen binnen van positieve testen en moet je twee uur later een klas naar huis sturen.”

Maar iedereen, leraren, leerlingen en ouders, weet wat hem staat te wachten als kinderen thuis les krijgen. Het Coornhert Lyceum heeft in twee coronajaren geleerd om te gaan met crises. De school is hierin een geoliede machine. Een trotse Boensma lachend: “Daar staan wij echt over te dansen”.

