Op het Binnenhof in Nijmegen is de Haagse politiek ver weg

Alle ogen waren dinsdag gericht op het Binnenhof in Den Haag. Maar hoe kijken mensen op een ander Binnenhof naar de politieke plannen?

Op dit Binnenhof geen wapperende vlaggen, maar wapperende was onder de schotelantennes. Geen statige gebouwen waar politici hun werk doen, maar portiekflats met veelal gesloten gordijnen. Op de begane grond hebben kleine ondernemers hun zaak: een cafetaria, tattooshop en een kapperszaak.

Het Nijmeegse Binnenhof ligt in Hatert, een wijk die in 2008 werd benoemd tot een van de veertig vogelaarwijken in Nederland, een van de wijken die extra aandacht nodig hadden. Er staan veel goedkope huurwoningen, de inwoners kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en het gemiddelde inkomen is laag. De laatste jaren is er wel degelijk wat verbeterd.

De politiek is op dit Binnenhof ver weg. “Wat ze in Den Haag besluiten, betekent niet direct iets voor mij”, zegt Eti Bachsijev (27), eigenaar van kapperszaak BarberClub 024. Samen met een paar klanten keek hij wel naar de Troonrede. Een van de eerste zinnen wist Bachsijev meteen te raken. “Wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen”, spreekt koning Willem Alexander.

“Als vluchteling realiseer ik me dat maar al te goed”, zegt Bachsijev, die ruim twintig jaar geleden met zijn ouders vanuit Azerbeidzjan naar Nederland kwam. Na zeven jaar asielprocedures kreeg het gezin een verblijfsvergunning. “Ik zie hier rond het Binnenhof veel mensen voor wie het glas half leeg is. Er wordt best veel geklaagd over hoe slecht het gaat in Nederland. Voor mij is het glas juist half vol. Hier heb je vrijheid, de kansen moet je vervolgens zelf grijpen. Ik kwam hier letterlijk met niks en nu heb ik een goedlopende zaak.”

Bachsijev verwacht wat dat betreft weinig vanuit Den Haag. De belofte dat (bijna) iedereen er in koopkracht op vooruitgaat, neemt hij met een korreltje zout. “Tot nu toe is het zo dat ik als ondernemer steeds meer moet afdragen, bijvoorbeeld door de btw-verhoging. Als ik meer wil verdienen, zal ik harder moeten werken. Maar ja, dan moet ik ook weer meer belasting betalen. Nederland is een duur land.”

Even later tijdens de Troonrede veert Bachsijevs klant Emre Ozturk (21) op in zijn stoel. “Het vertrouwen begint bij een sterke rechtsstaat die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik”, spreekt de koning. Dat vindt Ozturk heel belangrijk. Zelf is hij bijna klaar met zijn studie handhaving, toezicht en veiligheid en hij verwacht snel een baan te kunnen vinden in die richting. “Internationale veiligheid, cyberveiligheid, maar ook de veiligheid op straat. Het is een belangrijke taak voor de overheid. En daarnaast lijkt het me gewoon een mooie carrière.”

Andere thema’s die voorbijkomen in de Troonrede, zoals het klimaatbeleid, het lerarentekort, de zorg of Europese samenwerking, zijn ongetwijfeld belangrijk. Maar (nog) niet in hun leven. “Ik ben er gewoon niet zo mee bezig”, zegt Ozturk. “Dat ze stoppen met gas winnen in Groningen is fijn voor die mensen, maar ik merk er hier niets van.”

Als ze maar de kans krijgen om hun eigen leven op te bouwen, zijn ze allang tevreden. En dat lukt. Een nieuwe klant komt binnen als de koning zijn Troonrede afrondt. Het werk gaat gewoon door.

“Als ik er nog één ding over mag zeggen”, zegt Bachsijev, met de tondeuse in zijn hand. “Die baard van de koning... beter van niet.”

