Op het beton in Ter Apel wachten de asielzoekers tot ze naar een gemeente kunnen waar ze niet welkom zijn

Op het beton waarop de witte paviljoens staan, wachten asielzoekers in lange rijen onder een strakblauwe lucht op nieuws van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa). Hun bagage staat al sinds acht uur vanochtend klaar, ze wachten al uren op bericht over waar zij vannacht mogen slapen.

Kleine kinderen spelen met een bal, sommige mensen zijn in slaap gevallen op hun stoel. Om de hoek roken jonge mannen een sigaret en af en toe lopen mensen van het terrein af om wat te eten en te drinken te kopen vanuit een vrachtwagen annex marktkraam die om de hoek geparkeerd staat. Een jongetje van een jaar of tien rolt langs op rolschaatsen.

Het is vier uur in de middag als regiomanager Corina Deekens nog altijd niet weet waar deze groep van driehonderd man vannacht slaapt. “Officieel hebben we nog niet één bed geregeld”, zegt ze. Het zal wel nachtwerk worden voor deze mensen en de medewerkers van het Coa, “of in ieder geval avondwerk”, zegt ze.

Tussen het vuilnis

De witte paviljoens staan bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Ze waren bedoeld om mensen die midden in de nacht aankomen een paar uur op te vangen. Maar omdat de asielopvang in het hele land vol is, slapen mensen er meerdere nachten én de tenten zitten consequent veel te vol. Officieel is er plek voor 275 man, afgelopen weken sliepen er sommige nachten 700 asielzoekers.

Dat leidde tot zulke onverantwoorde taferelen – kinderen die tussen het vuilnis speelden, een gebrek aan hygiëne en privacy, agressie – dat de Veiligheidsregio Groningen al eens dreigde het hele aanmeldcentrum van de IND te sluiten omdat het de veiligheid in de paviljoens niet meer kon garanderen.

De tenten gaan dicht omdat de vergunning afloopt. Het Coa mag tweeduizend mensen opvangen in Ter Apel, in de gewone reguliere opvang aan de overkant van de weg, en de gemeente Westerwolde wil dat het daar nu echt bij blijft. Al langer smeekt de burgemeester andere gemeenten om meer bij te dragen aan de opvang van asielzoekers.

Lege plekken voor Oekraïners

Op de vraag hoe het kan dat er dinsdag om vier uur in de middag, nog niets duidelijk is over waar mensen naar toe moeten terwijl al maanden zeker is dat de vergunning af zou lopen, haalt Deekens de schouders op. Het is een gebaar van onmacht. “Gemeenten willen geen asielzoekers.”

De bedden zijn er, dat weet zij ook. De Veiligheidsregio’s hebben nog negenduizend plekken over voor vluchtelingen uit Oekraïne, die onbezet zijn. Oekraïners vallen niet onder verantwoordelijkheid van het Coa omdat zij geen asielzoekers zijn. “De vraag is nu of deze mensen daar gebruik van mogen maken”, zegt Deekens. Het antwoord luidt vooralsnog niet bevestigend.

Het Coa kan ondertussen eigenlijk geen kant op met deze mensen. De asielopvang zit al veel te vol, door een combinatie van lange wachttijden bij de IND, de vastgelopen woningmarkt en een kleine toename van het aantal asielzoekers. Voor nieuwe opvanglocaties moeten gemeenten toestemming geven. “En gemeenten bewegen niet.”

Hoewel staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) voor het weekend zei met gemeenten te willen gaan praten in de hoop dat zij mensen zouden willen overnemen van Ter Apel, antwoordt zijn woordvoerder op dinsdagochtend dat het Coa verantwoordelijk is voor de herverdeling van de asielzoekers uit de tenten.

“Hier kunnen ze in ieder geval niet blijven”, zegt Deekens, met een knikje naar de al gesloten tenten. “Achter de schermen wordt hard gewerkt”, zegt ze ook. Zij weet ook niet precies wat daar gebeurt. Het Coa overlegt op landelijk niveau met gemeenten en alle eigen opvanglocaties. “Wij kunnen hier alleen maar zorgen dat mensen klaar zijn om weg te gaan als er ergens plek is. De bussen hebben we wel geregeld.”

