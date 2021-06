Op een zonovergoten schoolplein maken kinderen gedenktekens voor vluchtelingen

Op het schoolplein van basisschool School met de Bijbel De Schakel maken tientallen kinderen kleine gedenktekens van lichte houten plankjes. Smalle witte strookjes hebben de leerlingen gekregen, met soms een naam, maar vooral: een datum waarop het lichaam van de vluchteling die ze gedenken werd gevonden aan de grenzen van Europa.

De school in Nieuw-Lekkerland doet via stichting Christian Refugee Relief (CRR) mee met een project van MiGreat, dat in de aanloop naar Wereldvluchtelingendag op 20 juni 44.000 gedenktekens maakt van veelal naamloze vluchtelingen die hun tocht niet overleefden. CRR beloofde duizend gedenktekens uit Nieuw-Lekkerland en het nabijgelegen Streefkerk; De Schakel maakt er vandaag 300.

Kinderen leven mee

Een verdrietig onderwerp, zegt juf Linda Janse van groep zeven. “Maar we benadrukken dat kinderen iets mogen doen voor deze mensen, dat ze respect betuigen.” In gesprekken over vluchtelingen leven kinderen mee, vertelt ze. “Een van de leerlingen zei vanmorgen: ‘Als we nu allemaal de deur openzetten voor één kind, dan is het probleem toch opgelost?’” Een ander vroeg wat er gebeurt met de lichamen van overleden mensen. “Dat is een terechte vraag, maar ik heb het antwoord niet. Ik hoop dat mensen met een beetje respect begraven worden, maar ik weet het niet. Dat zeg ik ook tegen kinderen.”

De elfjarige Gert (groen T-shirt) aan de slag met een medeleerling. Beeld Arie Kievit

Vluchtelingen zijn dapper, zegt de tienjarige Illse, met een plankje in haar hand. “Dat ze dat durven. Ik zou het eng vinden en bang zijn.” Zij heeft een gedenkteken gemaakt voor een kind. “Ik vond het best wel schokkend dat dit een kind is. Best wel zielig. De moeder dacht waarschijnlijk dat ze het beste voor haar kind ging krijgen.” Illse denkt dat haar naamloze kind uit sub-Sahara Afrika heeft moeten vluchten voor de honger.

De elfjarige Gert komt aanrennen met zijn plank, nadat hij net de potloodletters van ‘Middellandse Zee’ opnieuw heeft moeten schrijven omdat zijn laatste ‘e’ net niet meer paste. “In de pauze wilde ik het graag over een ander onderwerp hebben”, zegt hij. “Ik word er verdrietig van. Stel je voor dat je zelf zoiets zou meemaken.”

Het project grijpt kinderen aan. “Soms, als ik niet kan slapen, vraag ik of God bij de vluchtelingen wil zijn”, verzucht de 8-jarige Charlotte.

Het verhaal van vluchtelingen is voor veel kinderen niet helemaal nieuw, zegt Janse. “De CRR is hier in het dorp bekend, ik ben zelf vorig jaar op Lesbos geweest. Daar heb ik het toen ook met de leerlingen over gehad.” De oom van Hadassah (11) is ‘de baas van de CRR’ zegt ze. Op haar plankje staat de naam van de 28-jarige Badreddin. Hij werd in juni 2020 gevonden in Glasgow.

Hadassah (11) laat haar gedenkteken zien. Beeld Arie Kievit

“Ik vind het fijn om het hier over te hebben, om bezig te zijn voor vluchtelingen”, zegt het meisje. Ze is ‘verbaasd’ over wat ze allemaal hoort. “Dingen worden van vluchtelingen afgepakt. Dat vind ik wel erg.” Verdrietig wordt ze niet van de verhalen. Wel bang, soms. “Stel je voor dat je zelf als vluchteling leeft. Daar ben ik weleens bang voor.”

Strand van Scheveningen

De 44.000 door het hele land gemaakte gedenktekens worden op 20 juni geplaatst op het strand van Scheveningen; de duizend van de CRR zullen eerst nog aan de oever van de nabijgelegen Lek geplaatst worden.

Ouders hebben er geen probleem mee dat hun kind geconfronteerd wordt met de heftige verhalen over de situatie aan de grens van Europa, zegt Janse. “Ze vertrouwen erop dat wij dit op een goede manier aanpakken.”

