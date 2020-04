Op een verlaten Schiphol zitten alleen de repatriëringsvluchten nog overvol

In de verlaten hallen van Schiphol klinken geluiden die normaal nooit opvallen. Het vuilniskarretje zoemt met vrijwel lege kliko's langs. In de lounge achter de douane valt het fluiten van de vogels op het bandje plotseling op, vertelt een floormanager van de luchthaven. En als gelande passagiers de aankomsthal in lopen wordt het mechanische gesis van de schuifdeuren niet overstemd door blije kreten van wachtende familieleden en vrienden.

Bij de KLM-vertrekbalies zingt een grondstewardess "all by my self" tegen de paaltjes die normaal massa's mensen in goede banen leiden. Pas minuten later waaien de eerste passagiers voor de vlucht naar Birmingham een voor een langs haar balie. "Het is hier helemaal leeg, heerlijk", verzucht Rosie Rondini terwijl ze met haar koffertje richting de eenzame stewardess rolt. "Eigenlijk zou ik al anderhalve week geleden terug naar mijn familie in Engeland vliegen, maar toen ik op de luchthaven kwam ben ik omgedraaid."

Rondini zag toen dat Schiphol nog vol mensen was. "Ik wilde niet het risico lopen dat ik in een volle vlucht terecht zou komen en besmet zou raken", vertelt de Britse die deels in Amsterdam en deels in Birmingham woont. "Vandaag ga ik daar geen last van hebben zo te zien." Het vliegverkeer op Schiphol is steeds meer stil komen te liggen. Afgelopen week vloog nog maar een tiende van het normale aantal vliegtuigen, het passagiersaantal liep zelfs terug tot een twintigste.

"Er zaten maar zo'n twintig mensen in mijn vlucht uit Dublin", zegt Jouke Schieving terwijl hij koffie en een boterkoek koopt bij een van de weinige winkeltjes op de luchthaven die nog open is. Schieving werkte in Ierland aan een nieuwe start- en landingsbaan. "Geen essentieel werk lijkt me in deze tijd." Tot die conclusie kwam zijn werkgever ook en dus ligt de bouw komende drie weken stil. "Maar ik vlieg over een week alweer terug. Want om over drie weken weer te beginnen moet ik in Ierland eerst verplicht twee weken in quarantaine."

Beeld Patrick Post

Sommige vluchten nog vol

Niet alle vluchten zijn nagenoeg leeg. Uit een filmpje vanuit een repatriëringsvlucht vol gestrande Nederlanders uit Nieuw-Zeeland en Australië blijkt dat sommige vluchten nog afgeladen vol zijn. "Er is hier van physical distancing geen sprake", zegt de filmende passagier over de vlucht die zaterdag landde op Schiphol. Op halflege vluchten houdt KLM stoelen tussen de passagiers vrij. "Het kan echter op repatiëringsvluchten naar Amsterdam voorkomen dat 'seat blocking' niet mogelijk is. Het terugbrengen van zoveel mogelijk Nederlandsers naar huis heeft dan de hoogste prioriteit", schrijft KLM op haar website.

Niet alleen Nederlanders worden via Schiphol gerepatrieerd. Van de weinige mensen die op zondagochtend door de hallen struinen is het grootste deel Portugees. Ze zijn die ochtend geland met een vlucht uit Johannesburg en wachten hangend op hun bagagekarren op het vliegtuig naar Porto dat door hun overheid is geregeld.

Beeld Patrick Post

"We hebben twintig dagen moeten wachten op een vlucht vanuit Zuid-Afrika naar Europa", zegt José Cardoso van achter zijn mondkapje."Onder politie-escorte zijn we naar de luchthaven van Johannesburg gebracht." Ook zijn vlucht zal vol. "Er waren groepen Duitsers, Spanjaarden en Nederlanders." Natuurlijk denk je dan na over de kans dat het virus zich zal verspreiden in het vliegtuig, zegt Cardoso's collega Fortunato Oliveira. "Ik denk dat als iemand het virus had, nu driekwart besmet is. Maar in Portugal zeggen we: om te sterven moet je leven. Het was voor ons geen optie om nog langer daar te blijven."