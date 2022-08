Op dit Rotterdamse protestkamp streeft iedereen naar een wereld zonder landsgrenzen

Langs de A20 bij Rotterdam staan tientallen gekleurde tentjes op een stukje braakliggend terrein. Vanaf een geïmproviseerde wachttoren van pallets kijkt een in het zwart geklede jongen uit over het veld. Een busje van de gemeente Rotterdam staat naast het terrein geparkeerd.

“Mevrouw, mag ik vragen wat hier precies aan de hand is?”, vraagt een man in een feloranje hesje vanuit de bus aan een jonge vrouw met een petje. “Natuurlijk’’, antwoordt Katrien Beaujon (30) vrolijk. “Dit is een No Border Camp. We zijn tegen het migratiebeleid van de EU, dat naar ons idee veel te streng is. Daarom hebben hier een protestkamp opgezet.”

Beaujon hoort bij de groep die het kamp initieerde. Je kunt niet zeggen dat ze ‘van de organisatie’ is, want de mensen die hier samenkomen zijn veelal anarchisten. “We willen dan ook vooral faciliteren dat mensen hier hun eigen ding kunnen doen.”

Beroepsactivisten die verder niks te doen hebben

Hoewel opvattingen over de uitvoering verschillen, streeft iedereen naar een wereld zonder landsgrenzen. “We vinden allemaal dat de plek waar je geboren wordt niet je hele leven zou moeten bepalen, wat door het huidige migratiebeleid vaak wel het geval is.”

Aan de grenzen van Europa vindt veel geweld plaats, en mensen die eigenlijk bescherming verdienen, worden hardhandig tegengehouden, zegt Beaujon. “Maar dat iemand in een ander land geboren is, maakt diegene toch niet minder mens?”

Beeld Phil Nijhuis

Het doel van het kamp is om een statement te maken, maar ook om mensen samen te brengen. “Vaak worden we bij dit soort acties neergezet als een soort beroepsactivisten die verder niks te doen hebben, maar de meeste mensen hier hebben gewoon een baan. Zelf werk ik bijvoorbeeld met kinderen, en daarom vind ik het extra belangrijk om kinderen van migranten te beschermen. Zo neemt iedereen zijn eigen perspectief mee.”

Ze wijst naar een groepje mensen dat een zelfgemaakte glijbaan gebruikt om een duik in het water te nemen. “En kijk, we zijn eigenlijk ook net mensen.”

Verschillende meningen en perspectieven

Midden op het terrein staat een circustent met klapstoeltjes die dienst doet als een soort collegezaal. Waar nu mensen rustig lunchen of een joint rollen, vinden drie keer per dag workshops plaats met namen als ‘Trouwen tegen Grenzen’ en ‘Solidariteit in Ter Apel’.

De situatie in het inmiddels beruchte aanmeldcentrum voor vluchtelingen was niet de directe aanleiding om het kamp op te zetten, maar het is wel een belangrijk thema, zegt Beaujon. “Wat daar gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe kan het dat het in zo’n welvarend land niet eens lukt om een paar honderd mensen te voorzien van eten, drinken en onderdak?”

Beeld Phil Nijhuis

Waarom er zo weinig verzet is tegen die situatie weet Beaujon niet, maar ze ervaart zelf wel dat acties kunnen voelen als een druppel op een gloeiende plaat. “Denk bijvoorbeeld aan een lawaaidemonstratie, dat kan heel knullig voelen als je ermee bezig bent. Maar als mensen in een azc het horen, mensen die zich misschien erg vergeten voelen, kan het zomaar veel betekenen.”

Verderop staan twee jongens een kuil te graven. Het moet een kunstwerk voorstellen, maar Beaujon moet er een beetje om lachen. “Het is gewoon een put”, vult een passerende jongen aan. Ook binnen de anarchistische beweging zijn er verschillende meningen en perspectieven, maar dat is prima, zegt Beaujon. “Net als de wereld waarin we leven, is dit kamp work in progress. Het is nooit af.”

