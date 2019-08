Op deze fietskaart heet Rotterdam ‘Amsterdam Modern South Quarter’

We hadden al Amsterdam Castle (Muiderslot) en Amsterdam Beach (Zandvoort). Maar omdat Nederland zo klein is kun je dit hele concept uitrekken tot aan de landsgrenzen. Dan wordt Rotterdam: Amsterdam Modern South Quarter, ofwel de moderne zuidwijk van de hoofdstad. En wandelen langs de Hunebedden heet Amsterdam Big Stones. Fietsen op de Cauberg? Alleen voor liefhebbers van Amsterdam Mountain.

Het idee van de groot-Amsterdamkaart kwam op bij fabrikant Union, die toeristen wil bewegen een elektrische fiets te huren. De kaart is verspreid in hotels en bij dealers in de hoofdstad. Het is inderdaad zo, dat zelfs wie op een gewone fiets vanuit Amsterdam vertrekt, diezelfde dag nog in Duitsland staat.

Met een elektrische fiets worden de afstanden een fluitje. Zo kun je vanaf Amsterdam CS in slechts drie uur naar Amsterdam Long Dike (Afsluitdijk). In diezelfde tijd rij je ook naar Moderne Zuidwijk, naar de Greenhouses (kassen) of de Roller­coasters (Walibi). Versailles (Paleis het Loo) is niet veel verder met 3,5 uur. Ook een leuke vondst: Het Amsterdam Design & Science District (sorry, Eindhoven), het Big National Park (Veluwe) en Waterworks (Deltawerken).

Union wil ermee zeggen dat er in ons land meer te zien is dan alleen het centrum van Amsterdam, op de kaart ‘old Amsterdam’ genoemd. Het bedrijf meldt niets over het toenemend aantal ongelukken met e-bikes, noch over het gevaarlijke geslinger en gewiebel van buitenlandse toeristen op huurfietsen. De combinatie e-bikes en toeristen kan best eens fataal aflopen als zij een verkeerde afslag nemen op de A2 (Amsterdam Fast Lane).

