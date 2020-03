Op de IC's is het na donderdag flink drukker

De ziekenhuizen maakten zich begin deze week op voor een stevige stijging van het aantal patiënten op de IC. Aanvankelijk leek de stijging mee te vallen en koersten de ziekenhuizen af op een getal ruim onder de 1000. Maar dat de cijfers dagkoersen zijn waarin lastig een trend valt te ontdekken, bleek donderdag weer eens. 117 nieuwe patiënten aan de beademing. In totaal liggen er nu 761 Nederlanders met covid-19 op de IC's.

Bij de IC-opnames wordt ongeveer een dag of tien tot veertien in de tijd terug gekeken. Het duurt immers even voordat de besmetting overgaat in ziekte. Ook opname in het ziekenhuis en vervolgens op de IC neemt tijd in beslag.

Tien tot veertien dagen geleden was de periode waarop minister van onderwijs Arie Slob en zijn toenmalige collega Bruno Bruins van medische zorg bekend maakten dat scholen zouden sluiten, net als cafés, restaurants, sportclubs en sauna’s. De effecten daarvan zouden deze week vooral te zien moeten zijn in de opnames in het ziekenhuis.

Afbuigende curve

Maar de cijfers over ziekenhuizenopnames zijn onbetrouwbaar, omdat de gegevens te laat worden aangeleverd. Zo kan het gebeuren dat bijvoorbeeld afgelopen dinsdag een redelijk positief beeld liet zien, terwijl na een correctie van donderdag wel een forse stijging is te zien. Desondanks is over de gehele week genomen een afbuigende curve te zien.

Het aantal doden bleef donderdag vergelijkbaar met de dag ervoor. Woensdag meldde het RIVM dat 80 patiënten waren overleden aan de ziekte, donderdag waren dat er 78. In totaal heeft het coronavirus het leven gekost van 343 Nederlanders.

De cijfers over gestorven patiënten zeggen vooral iets over de situatie van drie tot vier weken geleden; de tijd tussen het moment van besmetting en het overlijden. Drie weken geleden was grofweg het moment waarop premier Mark Rutte Nederlanders adviseerde geen handen meer te schudden. Brabanders werd toen verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.

