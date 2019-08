Op de computer van Thijs H. stonden zoekopdrachten als ‘hoe leid ik hulpverleners om de tuin’

Thijs H. heeft bekend dat hij begin mei drie moorden pleegde. Hij zegt dat hij een psychose had en via nieuwsberichten en kentekens opdrachten kreeg om te moorden, bleek vrijdag in de rechtbank in Maastricht tijdens de eerste zitting in de omvangrijke zaak. Twee slachtoffers werden om het leven gebracht op de Brunssummerheide bij Heerlen, een derde in Den Haag.

Justitie is niet zo zeker van die psychose. Dat komt omdat er op de computer van de 27-jarige H. zoekopdrachten zijn gevonden als ‘hoe gedraag ik me als een psychopaat’ en ‘hoe leid ik hulpverleners om de tuin’. Iets waar aanwezige nabestaanden van de slachtoffers van schrokken. “Een mogelijk scenario dat de moorden niet voortkwamen uit een psychose, is beangstigend en eng”, aldus raadsman Phil Boonen die nabestaanden van de twee Limburgse slachtoffers vertegenwoordigt.

Volgens Serge Weening, de advocaat van H., zet het OM door nu zoiets over zoekopdrachten te zeggen de zaak in een bepaald licht. Dat terwijl er nog geen goed onderzoek is gedaan naar de geestesgesteldheid van H. Later deze maand wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Volgens Weening is het belangrijk dat onderzoek af te wachten.

Ouders niet altijd even meewerkend

H. wordt ervan verdacht dat hij op zaterdag 4 mei een vrouw met een mes heeft gedood in de Scheveningse bosjes in Den Haag, waar hij kort daarvoor op kamers was gaan wonen. Enkele dagen later, op dinsdag 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw hebben omgebracht. De twee slachtoffers kenden elkaar niet.

Een paar uur na de dubbele moord meldde H. zich bij ggz-kliniek Vijverdal in Maastricht. Nog diezelfde avond ging hij ervandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm, de politie verspreidde de volledige naam en een foto van H. Hij werd later die dag gearresteerd.

Volgens de officier van justitie is er veel bewijs tegen H., onder meer DNA-sporen. Er zijn ook aanwijzingen dat er bewijs is weggemaakt. Zo is de kleding van H. na de dubbele moord op de Brunssummerheide gewassen, net als de rugtas waarin het vermoedelijke moordwapen zat. Dat mes is ook schoongemaakt. Mogelijk spelen de ouders van H. daar een rol in, suggereerde de officier van justitie. Zij hebben zich volgens het OM “niet altijd even meewerkend opgesteld als het gaat om de waarheidsvinding”.

De volgende zitting staat gepland op 4 november, ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.

