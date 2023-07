Op de camping in Groningen stikt het van de teken. ‘Ze kruipen over mijn been’

Ogenschijnlijk ontbreekt het Olof Heemskerk (39) aan niets. De vader van twee jonge kinderen, uit Leiden, zit met een biertje in de hand, de blote voeten in het gras. Voor hem een open veld met spelende kinderen met daaromheen een cirkel van tenten en caravans.

Het enige waar Heemskerk last van heeft op natuurcamping Noorderloo in het Oost-Groningse Vriescheloo, zijn de teken. Vooral zijn driejarige zoon is al flink te pakken genomen. De jongen is op 8, 14, 15 en 17 juli gebeten. In het gezin worden de data en de bijtplekken, onder andere in het been en de oksel, in een app bewaard, zodat ze over een maand bij het uitblijven van rode kringen op de huid de ziekte van Lyme kunnen uitsluiten.

Zelfs ziet Heemskerk de beesten over zijn been lopen wanneer hij de watertank achter de kampeerplaats vult. “Ik weet niet wat de reden is, maar hier zijn heel veel teken.”

Tien teken in een week

Twee staanplaatsen verderop is het bij Petra Boersma (36) ook schering en inslag. De familie met vier kinderen heeft in amper een week tijd tien teken bij de tent verzameld. Elk exemplaar is met een pincet uit de huid verwijderd. “We hebben op campings in binnen- en buitenland gestaan, maar nergens is het zo erg geweest als hier.”

Dat kan kloppen. Kees van den Wijngaard, woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), noemt de provincie Groningen op het gebied van de ziekte van Lyme ‘een hotspot’. Mensen worden in Groningen vaak in de tuin gebeten, maar ook op de heide of in het bos.

Elk jaar zetten 1,5 miljoen teken in Nederland de gekartelde tanden vast in een mens. In 2021 kregen 25.600 mensen als gevolg van een tekenbeet de ziekte van Lyme, die kan leiden tot ernstige gewrichts-, huid- of hartklachten. Landelijk gezien bleef dat cijfer de afgelopen jaren stabiel, maar in Groningen steeg het aantal diagnoses explosief, ten opzichte van de laatste meting vier jaar geleden met 31 procent. De provincie mag met recht een brandhaard worden genoemd. Een verklaring daarvoor is niet bekend bij het RIVM.

Teken houden van warmte

De gemeente Wolterswolde, waar Vriescheloo deel van uitmaakt, is een van de regio’s waar de ziekte van Lyme relatief veel voorkomt. Aan de Duitse grens is het groen en bosrijk. Een verborgen parel in Nederland, zeggen de bewoners, omdat toeristen het gebied nog niet hebben ontdekt. Eenmaal gezien, is iedereen verkocht.

Huisarts Jana Wissekerke, uit het nabijgelegen Wedde, ziet elk jaar veel patiënten met tekenbeten in haar praktijk. Zij denkt dat de groei van het aantal Lyme-gevallen mede komt door de hogere temperaturen in het voorjaar en de zomer. Teken gedijen goed in de warmte. Daarnaast gaan mensen dan ook meer naar buiten en lopen daarmee meer risico op een beet.

Ook RIVM-woordvoerder Van den Wijngaard denkt dat de temperaturen een rol spelen. Net als het ruime aanbod van vogels en zoogdieren; de gastheren waarop teken zich voeden met bloed en zo groeien naar volwassenheid. Een andere mogelijke verklaring is de toenemende bekendheid van teken, waardoor mensen zich eerder melden bij een huisarts.

Camping neemt geen maatregelen

De eigenaren van camping Noordeloos zien net als op andere campings in de regio geen explosieve toename van het aantal tekenbeten. Emil Dijkstra (33) heeft de afgelopen jaren drie beten gehad, bij zijn zus staat de teller dit jaar op drie. Het zeven hectare grote aangeplante bos, waar de camping met 43 kampeerplekken in verscholen ligt, houden ze intact.

“De enige manier om iets aan teken te doen, is alle begroeiing kapotmaken”, zegt Dijkstra, na een rondleiding langs de moestuin en de zwemvijver. “Dat is precies wat we hier niet willen. De natuur krijgt bij ons alle vrijheid. Alleen de campingplaatsen en het sportveld maaien we, de rest laten we staan.”

De familie Heemskerk past het vakantiegedrag niet aan, net als al hun buren op de camping. Vader Olof blijft met blote voeten en ontbloot bovenlijf de zon aanbidden. De kinderen hoeven ook geen lange broek te dragen. “Elke ochtend en avond controleren we ze en bij een mogelijke infectie vertrouwen we op de medische zorg.”

Hoe voorkom je een tekenbeet en wanneer ontstaat de ziekte van Lyme? Ongeveer een op de vijf teken is drager van Borrelia burgdorferi. De bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme bij mensen wanneer de teek zich in de huid bijt. De ziekte van Lyme kan gevaarlijk zijn. Mensen krijgen niet alleen gewrichts-, huid- en hartklachten, maar lopen ook het risico op chronische vermoeidheid en zelfs psychiatrische ziektebeelden. Een tekenbeet is te voorkomen door contact met hoog gras en bosschages te vermijden of door bedekkende kleding als een lange broek en een shirt met mouwen te dragen. Wanneer toch een teek in de huid wordt gevonden, dient het beestje in een rechte lijn met een puntig pincet of een speciale tekenverwijderaar weggehaald te worden. Als het niet lukt om de teek weg te halen of het beestje al langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten moet de huisarts gebeld. Ook als er een vlek of ring komt op de huid, dat kan wijzen op de ziekte van Lyme. In dat geval schrijven artsen een antibioticakuur voor.

