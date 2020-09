Op de 200ste dag van de epidemie iets minder besmettingen

Zondag, op de tweehonderdste dag van de corona-epidemie in Nederland, steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen met 1087. Daarmee daalde de lijn van het aantal nieuwe gevallen iets: op zaterdag kwamen er 1231 nieuwe besmettingen bij. Sinds vorige week woensdag is voor het eerst sinds april weer sprake van rond de duizend nieuwe gevallen per dag.

De daling van zondag is (heel) voorzichtig goed nieuws voor het zogenoemde coronadashboard. Het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners komt daarmee namelijk op 6,2. Zaterdag was er nog sprake van 7,1 positieve coronatests per 100.000 mensen. De overheid heeft vastgesteld dat bij 7 positieve tests per 100.000 individuen de knoppen op het coronadashboard op rood springen: er kunnen dan eventueel nieuwe maatregelen worden getroffen.

Op de intensivecareafdelingen lagen op zondag 36 coronapatiënten, 1 minder dan op zaterdag. Het aantal ziekenhuisopnames buiten de ic kwam zondag op 148, 10 meer dan op de dag ervoor. In totaal zijn er dus 184 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli.

Besmetting op hartbewaking

In het Noord-Brabantse Bergeijk werden dit weekend de meeste positieve tests per 10.000 inwoners geteld, namelijk 8,6. Ook in de grote steden komen er nog steeds veel nieuwe besmettingen bij. In Rotterdam werden 108 nieuwe gevallen gemeld. Dat was iets meer dan zaterdag, toen het 88 nieuwe besmettingen betrof. In Den Haag was zondag sprake van 83 nieuwe gevallen. In de Hofstad meldde Omroep West ook een besmetting op de hartbewakingsafdeling van het ziekenhuis HMC Westeinde. Het ziekenhuis zegt maatregelen te hebben getroffen om verdere besmettingen te voorkomen.

In Amsterdam, waar het aantal nieuwe besmettingen zondag steeg met 193, moest de politie dit weekend optreden om de coronamaatregelen te handhaven: twee feesten met honderden bezoekers werden beëindigd. Zaterdag ging het om een feest in Halfweg waar zo’n 500 feestgangers verzameld waren. Bij de beëindiging van dat festijn kreeg de politie hulp van de marechaussee en Rijkswaterstaat.

Ook op de studentencampus Uilenstede moest de politie een eind maken aan een feest. Daar waren meer dan 200 personen aanwezig. De organisator kreeg een proces-verbaal.

Als het aantal coronabesmettingen dagelijks rond de 1000 blijft schommelen, valt eind september iemand de twijfelachtige eer ten deel de 100.000ste met corona besmette Nederlander te zijn. Al moet daarbij worden aangetekend dat dat aantal waarschijnlijk ongemerkt al is behaald: in het begin van de epidemie werd er veel minder getest. Daardoor zijn er in werkelijkheid meer mensen besmet met het virus dan officieel bekend is.

