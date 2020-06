Op Curaçao heerst de uitzichtloosheid

Curaçao werd deze week opgeschrikt door wegblokkades en brandende barricades van autobanden en afval. Zelfs de bekende en hoge Julianabrug in Willemstad moest het ontgelden. Een groep van zo’n twintig jongeren sloten de brug aan beide kanten af uit protest tegen de coronamaatregelen van de regering-Rhuggenaath. De brandweer moest talloze malen uitrukken om brandende barricades op straat te blussen. De politie wist drie mannen aan te houden die met een vrachtwagen vol autobanden door de stad reden om nieuwe barricades van brandstof te voorzien.

“We willen met onze protesten een signaal afgeven”, zegt actievoerder Lon Mutueel. Hij is een van de demonstranten die woensdagavond op sociale media aankondigde dat de jongeren het zat zijn. Zijn medestanders droegen protestborden met de tekst ‘basta awor’ (het is genoeg nu) en sommigen droegen een T-shirt met de tekst ‘Kòrsou ta di mi tambe’ (Curaçao is ook van mij). “Velen van ons hebben hun werk verloren nadat de grenzen dicht gingen vanwege corona en steun van de overheid krijgen ze niet. Terwijl vriendjes van de regering die wel krijgen. Dat moet afgelopen zijn.”

Curaçao is zwaar getroffen door de coronacrisis. De autoriteiten gooiden in maart vrijwel meteen de grenzen dicht om besmettingen te voorkomen, maar moest daarvoor een hoge prijs betalen. Het toerisme zakte totaal in, waardoor in die sector alleen al 16.000 mensen hun baan verloren. Winkels gingen dicht en de bevolking mocht de straat niet meer op, behalve om boodschappen te doen. De lockdown van het eiland was ook dramatisch voor de tienduizenden Venezolaanse illegalen op het eiland die werkzaam zijn in de informele economie en als dagloner proberen elke dag geld bij elkaar te schrapen. Naar schatting 85.000 mensen op een totaal van 160.000 inwoners werd afhankelijk van voedselhulp en is dat nog steeds. De grenzen gaan vanaf juli weer langzaam open, maar deskundigen verwachten dat het nog maanden, misschien zelfs jaren duurt voor dat het toerisme weer op het peil van voor de coronacrisis is.

Brandstichting op straat, uit protest tegen het regeringsbeleid van Curaçao: de brandweer moest talloze malen uitrukken om brandende barricades op straat te blussen. Beeld Dick Drayer

Nederland helpt, maar wel onder voorwaarden

Om die tijd te kunnen overbruggen, klopte Curaçao aan bij Nederland. Net als Aruba en Sint-Maarten. De drie eilanden zijn weliswaar autonome eilanden die hun eigen broek moeten ophouden, maar zijn wel onderdeel van het Koninkrijk. Daarin is ooit afgesproken dat die landen en Nederland elkaar helpen in tijden van nood. Maar Nederland stoort zich al jaren aan de houding en de daadkracht van de eilanden en stelt daarom harde eisen aan de hulp die ze geeft.

Curaçao alleen al heeft bijna een half miljard euro nodig om de economie overeind te houden en om dat geld te krijgen eist Nederland flinke hervormingen. Zo moeten ministers en parlementsleden 25 procent van hun salaris inleveren en het te grote ambtenarenapparaat 12,5 procent. Nederland eiste ook dat de private sector twintig procent in zou moeten leveren als bedrijven loonsubsidie wilden krijgen. Maar veel bedrijven komen daarvoor niet in aanmerking omdat ze hun belastingen niet op orde hebben.

De oliecrisis maakt het erger

Bovenop de coronacrisis heeft Curaçao ook te maken met een instortende olie-industrie. De oude Shell-raffinaderij, nu in handen van de Curaçaose overheid, zag eind vorig jaar zijn Venezolaanse exploitant vertrekken. De beoogde opvolger, de Duitse Klesch Group, moest door de coronacrisis en de moeilijke oliemarkt pas op de plaats maken en komt pas in december, als het überhaupt nog komt. De 900 werknemers worden tot eind deze maand doorbetaald, maar op 30 juni worden 400 van hen op straat gezet. Nog los van de 4000 banen die indirect afhankelijk zijn de raffinaderij, zoals aannemers en toeleveranciers.

Het protest tegen de regering Rhuggenaath komt niet alleen van Lon Mutueel en zijn groep, maar is veel breder. Amado Rojer, een politicus die al jaren probeert met zijn partij gekozen te worden in de Staten, toog donderdag naar de gouverneur met een brief om het aftreden van Rhuggenaath te eisen. “Armoede is er altijd geweest, maar mensen overleven normaal gesproken door steun van die tante of die oom of de vriendin van die oom, of gewoon bij de buurvrouw. Zo is Curaçao. Maar nu kun je ook niet meer bij hun terecht. Iedereen is nu werkloos, niemand heeft nog geld. Wat overblijft is voedselhulp. De situatie is vooral voor jonge mensen uitzichtloos. Ik begrijp heel goed dat zij nu de straat opgaan en laten merken dat het genoeg is.”

