Op campagne met D66: ‘Soms bedanken ze vriendelijk voor een flyer, en soms zijn ze wat minder aardig’

Op het eerste gezicht zou je denken dat een groene middenpartij als D66 het niet moeilijk zou hebben in de Zwolse wijk Stadshagen. Op de daken van luxe nieuwbouwwoningen liggen zonnepanelen, ganzen waggelen over het veldje van de kinderboerderij. Een man met drie jonge kinderen in een bakfiets pakt een flyer aan. Een flyer van Marco van Driel, lijsttrekker van D66 Zwolle. Hij is al lid van de partij, zegt de man.

Van Driel wil zich nog niet rijk rekenen. Ondanks dat er veel hoger opgeleide stedelingen in de wijk wonen, zijn er ook anderen, die nog niet zo overtuigd zijn van zijn groene progressieve agenda. Een vrouw die neerstrijkt op een bankje voor een kleine rookpauze gaat niet op Van Driel stemmen, maar op de ChristenUnie, die bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen de grootste werd in Zwolle. D66 heeft eigenlijk alles wel, behalve het geloof, zegt ze. Van Driels belofte dat er in Zwolle ook christenen bij D66 zitten mag niet baten. En trouwens, zegt de vrouw, doorslaggevend bij het stemmen is toch hoe partijen het landelijk doen.

Deur in het gezicht

Voor Van Driel – rustige stem, spijkerbroek, witte sneakers – is het geen nieuws dat hij niet alleen moet knokken tegen zijn lokale tegenstanders, maar ook tegen wat mensen van de Haags politiek vinden. Dat is niet altijd rooskleurig, ondervindt hij. “Veel mensen wantrouwen de politiek. Door het toeslagenschandaal bijvoorbeeld, of doordat hun inspraak wordt beloofd maar dat de plannen er dan eigenlijk al lang liggen.” In het winkelcentrum van Stadshagen wordt hij door die mensen voorbijgelopen. “Soms bedanken ze vriendelijk voor een flyer, en soms zijn ze wat minder aardig.”

Ook collega’s van Van Driel die langs de deuren gaan vertellen over wisselende successen. In deze wijk willen mensen wel even praten met de D66'ers. Maar de campagnevoerders maken het ook mee dat de deur meteen in hun gezicht dicht wordt gegooid als bewoners het witte jasje met groene logo zien.

Dat dat uitgerekend een partij overkomt die zich profileert als redelijk en genuanceerd, is wel gek, zegt Geerten van der Flier, nummer 10 op de D66-lijst en een geboren Zwollenaar die na een tijd in Diemen weer is teruggekeerd. “Maar misschien is het juist de nuance die voor een wat elitair imago zorgt. Dat beheerste wat D66 heeft.”

Misschien zit de nuance de partij inderdaad weleens in de weg, zegt ook Van Driel. Maar toch wil hij niet zonder. Met de harde taal van bijvoorbeeld de VVD heeft hij niks op. “Zij hebben het over schurken en boeven die je moet opsluiten.” Hij gebaart naar een aantal wooncomplexen aan de rand van het winkelcentrum. “Ik kijk om me heen en denk: hoe onveilig is het hier echt?” Liever wil hij de Zwollenaars bij zijn plannen betrekken. “Wij willen graag meer bouwen in de stad zodat het groen buiten de stad in tact blijft. Maar dat betekent wel dat je mensen moet spreken die hun achtertuin omringd zien worden door bebouwing.”

Meer invloed dan mensen denken

Gewezen D66-lijsttrekker Sonja Paauw, die recent het stokje heeft doorgegeven aan Van Driel helpt vandaag ook mee met campagnevoeren. Zij denkt dat ook politici van andere partijen weleens minder leuke reacties krijgen. Ze hoopt dat kiezers ook op hun beurt “verantwoordelijkheid willen nemen”. “De kloof tussen burger en politiek wordt groter. Mensen herkennen zich niet meer in lokale politici. Maar vaak kunnen mensen veel meer invloed hebben dan ze denken. En het is heel gemakkelijk om politiek actief te worden.”

D66 heeft concurrentie vandaag bij het winkelcentrum. Ook het CDA voert er campagne, met een springkussen voor kinderen én een rondlopende minister: Hanke Bruins Slot van binnenlandse zaken. “Iemand zei: ze staan er met plannen over wonen en dan zetten ze een luchtkasteel neer”, grapt Paauw. D66 Zwolle moet het deze campagne zonder Haagse beroemdheden doen. Maar dat is volgens Van Driel een goed teken. “Ze hebben er vertrouwen in.”

