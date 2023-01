Op bezoek bij Biden gaat het over steun aan Oekraïne, maar de Nederlandse depots raken leeg

Bijna 8000 kilometer is de afstand tussen Washington en Kiev. Toch is de oorlog in Oekraïne een van de belangrijkste onderwerpen die dinsdag besproken zullen worden, wanneer premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken worden ontvangen door de Amerikaanse president Joe Biden. De Verenigde Staten hebben de leiding op zich genomen in de ondersteuning van Oekraïne. Biden zal de ministers vragen: hoe kan Nederland het Oekraïense leger steunen?

Het afgelopen jaar leverde Nederland voor zeker een miljard euro aan materiële steun aan het Oost-Europese land. Met oog op de veiligheid worden daarover lang niet altijd details prijsgegeven, maar zeker is dat de Nederlandse krijgsmacht onder meer pantserhouwitsers en antitankwapens leverde. Voor 2023 trok het kabinet 2,5 miljard euro uit voor steun aan Oekraïne. Dat geld zal niet alleen gaan naar militaire steun, maar is ook bedoeld voor kritieke herstelwerkzaamheden.

Voor een klein land doet Nederland relatief veel, zegt voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. “Daarover zullen Rutte en Hoekstra van Biden zeker een complimentje krijgen.” Toch is het einde van de oorlog nog niet in zicht en dus dient zich de vraag aan: heeft Defensie nog meer liggen waaraan Oekraïne wat heeft?

‘We zijn kaal’

Niet veel, zegt De Kruif. “Over het algemeen is de teneur: we zijn kaal. De depots zijn leeg.” We zijn redelijk door de voorraden heen, benadrukt ook defensiespecialist Dick Zandee, van Instituut Clingendael. “We kunnen niet zomaar nog meer leveren, in elk geval niet zonder materieel weg te halen bij operationele eenheden.”

Het meest urgent is op dit moment de roep van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om westerse tanks. Daarvan heeft Oekraïne er naar eigen zeggen zeker driehonderd nodig. De Britse regering beloofde er al veertien te sturen en Zelenski hoopt dat meer landen dit zullen doen.

Nederland speelt in deze discussie een bijrol, want eigen tanks heeft onze krijgsmacht niet. Eerder droeg het kabinet wel financieel bij aan de levering van tanks vanuit Tsjechië. Het gaat daarbij om zogenoemde T-72 tanks. Die zijn ontwikkeld in de Sovjet-Unie maar worden op kosten van de VS en Nederland gemoderniseerd. Het is niet het type tank dat Zelenski het liefst ontvangt, maar, zegt Zandee: “Misschien kan die truc nog een keer worden uitgehaald met een ander Oost-Europees land.”

Ook luchtafweergeschut is van belang voor Oekraïne. Van de Amerikanen krijgt het Oekraïense leger het geavanceerde Patriot-systeem dat tot op grote hoogte raketten uit de lucht kan schieten. Dat systeem is duur. De raketten die ermee worden afgevuurd kosten zo’n 4 miljoen euro per stuk. De Nederlandse krijgsmacht heeft drie patriot-eenheden en materieel voor een vierde eenheid. Dat materieel dient als reserve. Het is goed mogelijk, denken Zandee en De Kruif, dat Oekraïne op termijn zal vragen om dat afweergeschut.

Dat Nederland reservematerieel heeft, wil niet zeggen dat de krijgsmacht het ook gemakkelijk kan missen. De Kruif: “Als we materieel leveren dan heeft dat altijd consequenties voor onszelf. Daar moet je eerlijk over zijn. Of het nu gaat om verminderde inzetbaarheid, of om de impact die het heeft op de training en opleiding.”

