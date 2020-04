Op 27 april vieren we geen Koningsdag, maar Woningsdag: ‘Proosten op de koning zullen we’

Koning Willem-Alexander zal zijn 53ste verjaardag vieren zonder verzuurde armspieren. De koninklijke familie zal op 27 april geen Maastrichtenaren toewuiven, zoals het oorspronkelijke plan voorschreef. De pandemie heeft Koningsdag doorkruist. Om het feestgevoel tóch nationaal aan te wakkeren, heeft de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen een alternatief bedacht: Woningsdag. Vijf vragen aan voorzitter Pieter Verhoeve, tevens burgemeester van Gouda.

Geen Koningsdag maar Woningsdag. Die woordspeling klinkt bekend.

“Inderdaad: geen woning, maar kroning. In 1980 was het ook crisis, al was die heel wat anders van aard. Deze keer reken ik niet op opstootjes. Ha! Al brainstormend kwam een van onze leden plots met Woningsdag. En al is het een flauwe woordgrap, ik vond ‘m te leuk om te laten liggen.

“Woningsdag maakt in één klap duidelijk dat het om een speciale dag gaat, om saamhorigheid, maar dan thuis. Balkoningsdag heeft de revue ook nog gepasseerd, maar die kreet is afgeketst. Niet iedereen heeft een balkon natuurlijk.”

Tradities als de Koningsspelen, vrijmarkten en popconcerten kunnen niet doorgaan. Wat gaat er wél gebeuren?

“Sowieso willen we de hele bevolking vragen om de vlag uit de hangen. En samen met al onze leden hebben we een bomvol programma bedacht, dat duurt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

“Zo hopen we dat tussen kwart voor tien en tien uur ’s ochtends alle klokken zullen luiden in het land, als symbool voor het verdriet waarmee een heleboel mensen momenteel worstelen, maar ook als teken van vreugde. Want Koningsdag is een van de grootste feesten van het jaar, en uniek in z’n soort. Wist je dat wij het enige land ter wereld zijn dat de verjaardag van het staatshoofd viert? En dat ook nog eens in de familiekleuren. Dus al gaat het helaas niet door in traditionele vorm, proosten op de koning zullen we.”

En verder?

“Om klokslag tien kan iedereen het Wilhelmus meespelen of zingen met het Koninklijk Concertgebouworkest, die de partituren van het nationale volkslied online heeft gezet voor allerlei soorten musici. Of je nu zingt of een koperblazer bent, ga de tuin in of het balkon op en blèr mee. Op de website van het Concertgebouworkest laten de muzikanten alvast zien hoe het moet.

“Ook zijn we druk bezig met het maken van een online platform voor een digitale kleedjesmarkt. Het wordt een soort van Marktplaats, waar mensen via fotootjes en Tikkie toch nog tweedehands spulletjes op de kop kunnen tikken. Want rommel van de ene naar de andere zolder verplaatsten is natuurlijk vaste prik op Koningsdag.

“Voor ouderen, die het nu extra lastig hebben en soms eenzaam zijn, is iets speciaals bedacht. Met de hulp van Ali B. roepen we artiesten op om vanaf drie uur op te treden bij verpleegtehuizen in hun eigen woonplaats. Hier in Gouda hoop ik bijvoorbeeld onder meer op zangeres Tania Kross. En dan sluiten we Koningsdag om vier uur af met een nationale toost op de gezondheid. Een beetje geluk kunnen we wel gebruiken.”

Wat vinden de Oranjeverenigingen van dit plan B?

“Normaal zijn onze pakweg driehonderd leden maanden in touw om voor Koningsdag allerlei feesten te organiseren in hun gemeenschap. Iedereen was natuurlijk teleurgesteld door het besluit om de nationale viering niet door te laten gaan, maar het is een verstandige keuze, en we zijn meteen doorgeschakeld naar de tweede versnelling.

“Ik vind het supergaaf om te zien hoe enthousiast iedereen meedenkt. In Leiden hebben cafés de krachten gebundeld voor ‘Willem in de Woonkamer’, waarbij inwoners feestpakketten met lokale biertjes, nootjes en een oranjehoedje kunnen bestellen. In Buren organiseren sportcoaches een soort Koningsspelenprogramma voor thuis, en er hebben zich al tientallen burgemeesters gemeld voor de ouderenconcerten.”

Wat gaat de koning zelf doen op zijn verjaardag?

“Ik heb geen flauw idee. In ieder geval krijgt hij een cadeau, een e-book genaamd ‘Brief voor de koning’. Alle kinderen in Nederland vragen we om een tekening of brief te maken, die wij zullen bundelen en overhandigen aan de koning.

“Ik ben benieuwd naar het tijdsbeeld dat die verzameling zal geven. Hoe voelen kinderen zich nu? Grappig genoeg heb ik precies zo’n bundel thuis liggen, ‘Ik vin u zo lief’, door kinderen gemaakt toen Juliana haar 25-jarig regeringsjubileum vierde.”

