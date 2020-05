Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Het schema van de kinderen is bekend. Zoals te verwachten was met verschillende scholen, gaat de jongste op dinsdag en vrijdag en de oudste op maandag en donderdag naar school. Met de terugkomst van scouting, paardrijden én mijn werkzaamheden lijkt het leven weer bijna op de gebruikelijke ratrace.

Ik zet het nieuwe schema meteen op ons schoolbord in de woonkamer, zonder agendabeheer immers geen leven. Ter compensatie van mijn chaotische brein wil ik graag absolute controle op de agenda houden, tot grote ergernis van mijn man. De gevleugelde woorden: ‘Zullen we even de agenda doornemen?’ drijven hem altijd tot razernij. Misschien is dat wel de verklaring voor de afwezigheid van grote ruzies de afgelopen maanden, er was immers geen agenda.

7 kilometer op de fiets

Onze oudste zit op een school voor hoogbegaafde kinderen, 7 kilometer verderop. Omdat haar motoriek wat minder ontwikkeld is (moeder natuur heeft haar IQ willen compenseren, vermoed ik), willen we deze periode aangrijpen om haar te laten fietsen naar school. Ze moet immers over ruim een jaar zelfstandig naar Breda kunnen fietsen en dat is nu nog niet verantwoord.

Ze schat weleens verkeerd in of een andere verkeersdeelnemer nog moet komen of al voorbij is. Daardoor staat ze de ene keer eindeloos lang te wachten, en wil ze de andere keer (en dat is verontrustender) precies op het moment dat er iemand aankomt, oversteken.

Op 11 mei, als de meisjes weer naar school gaan, zijn ze negen weken thuis geweest. De jongste is ondertussen jarig geweest en wil graag op de eerste schooldag trakteren. De traktatie moet voorverpakt zijn. Dit jaar dus geen verantwoorde rupsjes-nooit-genoeg van druiven en aardbeien op een satéprikker met oogjes van gesmolten chocola. Scheelt me een paar uur fröbelen in de vroege ochtend.

De supermarkt heeft al voorgesorteerd op dit nieuwe traktatiebeleid en biedt een half schap met voorverpakt snoepgoed aan. Verlekkerd maakt mijn dochter haar keuze. Ik dwing haar om voor de vorm ook een doosje rozijntjes in het traktatietasje te stoppen. Anders lijk ik zo’n onverantwoorde moeder die haar kinderen alleen maar snoep geeft, en dát kan niet de bedoeling zijn.

