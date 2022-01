Ook zonder versoepelingen gaan de winkeliers in Geleen zaterdag open. ‘Ondernemers zijn door hun reserves heen’

Als het kabinet deze week besluit om de niet-essentiële zaken dicht te houden, kan er zaterdag toch in veel plaatsen worden gewinkeld. Een initiatief van winkeliers in Geleen om de deuren voor een dag te openen, krijgt navolging in andere steden en dorpen. Ondernemers lijken genoeg te hebben van de maatregelen.

De plannen ontstaan spontaan en lokaal, ziet belangenvereniging INretail. De organisatie roept, net als MKB-Nederland, het kabinet op om de winkels vanaf zaterdag weer te openen. Daarover komt vrijdag duidelijkheid; dan is er weer een persconferentie gepland. Hoewel de verenigingen zelf niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, hebben ze begrip voor ondernemers die bij slecht nieuws toch opengaan. “De gemoederen lopen op, mensen trekken het niet langer. Het verschil met vorige lockdowns is dat we nu het enige land in Europa zijn waar alles dicht is”, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland.

Klazienaveen is een van de plaatsen waar de winkels zaterdag hoe dan ook opengaan. Het grootste deel van de 140 ondernemers doet mee. Vorig jaar hielden ze hier ook al een actiedag, maar volgens voorzitter Harrie van der Velde van de lokale Handelsvereniging is het sentiment nu heel anders. “Toen waren de reacties wisselend. Er waren mensen die zeiden nooit meer in onze winkels te komen. Nu vindt iedereen de maatregelen disproportioneel. We zetten extra treinen in om Nederlanders in Antwerpen te laten winkelen. Waarom moeten wij dan dicht blijven?”

‘Ondernemers zijn door hun reserves heen’

Peter Brouwer hoort ook geluiden van winkeliers die open willen. De centrummanager van Deventer startte een petitie om het kabinet aan te zetten tot versoepelingen. Brouwer voorspelt ‘een boeiende zaterdag’ als er vrijdag geen perspectief komt. “Ik heb vandaag al diverse collega’s aan de lijn gehad die hetzelfde meemaken. Utrecht, Assen, Oldenzaal: overal willen ze open. Ondernemers zijn door hun reserves heen. Veel mensen beseffen niet dat de regelingen niet in verhouding staan tot de geleden schade.”

In Limburg hebben ondernemers in verschillende steden al aangekondigd zaterdag open te gaan. Op sommige plaatsen gebeurde dat afgelopen weekend ook al. Het initiatief komt uit Geleen, waar voorman Maurice Nelissen gisteren met de burgemeester aan tafel zat om de actie vorm te geven. “Op onze weekmarkt was het zaterdag ontzettend druk. Dat is niet meer uit te leggen. Winkeliers zijn radeloos en beginnen in paniek te raken.”

Complicerende factor voor Limburg is de ligging, ingeklemd tussen België en Duitsland. Nelissen: “Ik heb zelf een horecazaak. Met de auto ben ik binnen vijf minuten in Maasmechelen. Daar kom ik mensen tegen die normaal bij mij in de zaak staan. Vijf minuten de andere kant op lopen onze klanten te shoppen in Duitsland. Het enige wat wij nog kunnen doen, is ook opengaan.”

