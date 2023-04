Ook tante Rikie van de Zwarte Cross en Trouws vaste puzzelmaker kregen een lintje. ‘Een feestdag’

Haro Hielkema maakte 36 jaar lang de citatenpuzzel van Trouw

“Hoe bent u erin geluisd?” Met die vraag trapte Haro Hielkema steevast af, die keren dat hij als journalist van Trouw de lintjesregen versloeg. Woensdag werd hij zelf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In het gemeentehuis van Leiderdorp bejubelde de burgemeester hem voor zijn vrijwilligerswerk voor de kerk, zijn inzet bij de drie koren waarin hij zong, én voor de onbetaalde klus die hij keer op keer klaarde voor deze krant: 36 jaar lang maakte Hielkema de citatenpuzzel die jaarlijks op de dag voor kerst in Trouw verschijnt.

Ook nadat de zeventiger na een dienstverband van ruim veertig jaar met de vut ging in 2010 bleef hij voor de jaarlijkse prijsvraag speuren naar uitspraken van politici, sporters en artiesten. “Elke dag streepte ik mooie quotes aan in de krant, vanaf 2 januari begon ik mijn verzameling.” Hielkema’s puzzel was geliefd, vaak belden ongeduldige lezers al vóór kerst om bij de krant te informeren naar de prijsvraag. “Dan was ik nog druk bezig met schrappen en controleren, ik wilde niet dat er dubbelingen in voorkwamen. Van Rutte had ik bijvoorbeeld soms wel tien uitspraken bijeengebracht. Wat die man toch allemaal uitkraamt.”

Nu is een duo Hielkema opgevolgd als puzzelmaker. “Ik ben noodgedwongen gestopt”, legt hij uit. “Dit jaar rond kerst bleken het hoofd en het hart niet meer te willen, ik was gewoon op.” Ook bij de koren en de kerk, waar hij onder meer ouderling is geweest en verhalen schreef voor het kerkblad, heeft hij het stokje aan anderen overgedragen. “Ik ben onlangs 74 jaar geworden en eigenlijk overal mee gestopt. Gelukkig lijkt het wel steeds iets beter te gaan met mijn gezondheid.”

Hielkema is naar eigen zeggen zeer vereerd met het lintje op zijn borst. Na de intieme samenkomst in de raadszaal – in Leiderdorp werden woensdag drie weldoeners gedecoreerd – is hij boven een bord kroketten neergestreken in een restaurant. “Met mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en een groep vrienden lunchten we aan een grote tafel. Geweldig dat al die mensen voor mij gekomen zijn, het is werkelijk een feestdag.”

En? Hoe is hij er zelf ingeluisd? “Mijn vrouw had vanochtend vroeg al verklapt dat ik een lintje kreeg”, zegt hij lachend. “Ze moest me in een net pak naar het gemeentehuis lokken. Daar was ik natuurlijk nóóit voor gevallen. Ik ben decennialang journalist geweest. Had ze niets gezegd, dan had ik die puzzelstukjes zelf wel in elkaar gekregen.”

Rikie Jansen, oftewel boegbeeld Tante Rikie van de Zwarte Cross, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor Tante Rikie kwam er afgelopen zomer een eind aan haar rol als hét gezicht van de Zwarte Cross. Na ruim twee decennia directeur te zijn geweest van het festival in Lichtenvoorde, stapte ze met een dubbel gevoel op. “Ergens kijk ik enorm uit naar een rustiger leven na mijn carrière als Zwarte Cross-festivaldirectrice”, stelde ze tijdens haar afscheid. “Anderzijds weet ik nu al dat ik het enorm ga missen. Hopelijk komt er na de Zwarte Cross niet het Zwarte Gat.”

Naar een opvolger werd niet gezocht. De schoenen van tante Rikie, die eigenlijk Rikie Jansen heet, waren niet te vullen. Voor haar tomeloze inzet kreeg ze woensdag een lintje opgespeld in Bronckhorst. De burgemeester van die gemeente omschreef Jansen als ‘de verpersoonlijking van alles waar de Zwarte Cross en de Achterhoek voor staan: saamhorigheid, tolerantie, nuchterheid, gezelligheid en een lach’.

Naast fuifnummer is tante Rikie ook voorvechtster van de Achterhoekse taal. De 74-jarige Jansen uit Hummelo bezoekt regelmatig scholen om te vertellen over de regio en de taal.

