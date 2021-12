Ook op eerste kerstdag heeft wijkverpleegkundige Dagmar Loman een bomvolle dag

Haar voornaam betekent: dame van de morgen. Dat had een van haar cliënten, de 85-jarige Arnold Franssen laatst opgezocht. En zo monter als wijkverpleegkundige Dagmar Loman (27) op kerstochtend de werkdag begint, is er moeilijk een naam voor te stellen die beter bij haar past.

“Op welke kleur mag ik jou vandaag zetten?” vraagt ze haar collega Lonneke, met wie ze op het buurtkantoortje van zorgorganisatie Thebe in de Tilburgse wijk Het Zand de dag begint. Ze loopt naar een whiteboard met daarop drie kartonnen smileys. Een groene met een glimlach, een gele met een streep als mond, en rode met de mondhoeken naar beneden gekruld. “Groen”, luidt het antwoord en Loman pakt de magneet met Lonneke’s foto erop, en plaats die naast het lachende groene gezicht. Die met haar eigen foto volgt.

Nog een collega is ziek

Rustig is het voor de wijkzorg in Tilburg zelden. En ook met kerst is er genoeg te doen. Hoewel in het kerstweekend alleen de meest noodzakelijke zorg gepland staat, en bovendien familieleden veel overnemen, heeft Loman nog altijd een volle dag voor de boeg. In een ander team is een collega ziek. De derde alweer, twee anderen kwamen eerder in de week al met corona thuis te zitten. En dus neemt Loman er ’s middags wat extra cliënten bij.

Erg vindt ze het niet om te werken met kerst. “Mensen hebben het vaak gezellig gemaakt binnen, met een kerstboom of lichtjes en kleden zich mooi aan”, zei ze voor vertrek al. En als om dat punt kracht bij te zetten, zit de eerste cliënt van de dag, een vrouw van 84, iets voor acht uur al klaar in een felrode blouse. “U ziet er mooi uit”, complimenteert Loman haar, terwijl ze behendig de steunkous van mevrouw omhoog trekt. Later in de auto verzucht ze: “Arme vrouw, het is de eerste kerst zonder haar man”.

Hard werken is het in de wijkverpleging al jaren. De toegenomen zorgvraag door de vergrijzing speelt daarin mee, net als het feit dat vertrekkend personeel maar gedeeltelijk kan worden vervangen met nieuwe aanwas. Ook voor de thuiszorg is de situatie extra precair geworden door corona. Niet alleen komt het toch al schaarse personeel geregeld zelf thuis te zitten met het virus, ook de zorg voor patiënten wier operatie wordt uitgesteld, legt extra druk op de krappe bezetting.

Wijkverpleegkundige Dagmar Loman Beeld Roos Pierson

Natuurlijk, ze hebben door corona ook minder mensen die hun zorg nodig hebben na een operatie aan de heup, knie of ander lichaamsdeel. Daar tegenover staan mensen als Lomans tweede cliënt van de dag, die vermoedelijk zonder corona haar hulp niet nodig had gehad. De 65-jarige meneer Themen is als jaren diabetespatiënt, maar tot nu toe redde hij het zonder insuline te hoeven spuiten.

Begin deze maand liep hij corona op, en belandde hij in het ziekenhuis. De medicijnen die hem bij het herstel van Covid-19 hielpen, ontregelden zijn bloedsuiker zodanig, dat hij er nu niet aan ontkomt om vóór iedere maaltijd een druppeltje bloed te prikken. Loman komt hem leren hoe het moet. Geduldig pakt ze de doos met naalden en insulinepennen uit, die Themen van het ziekenhuis mee kreeg. “Mijn eerste kerstpakket”, grapt hij.

Boeken, krantenknipsels en Het Kerst Muziekgala

Sommige bezoekjes gaan snel. Een man van 71 en een man van 82, die in dezelfde flat wonen (de één in een woonkamer met een grote tafel, leren bankstel en een tv, waaruit luide rockmuziek klinkt, de ander in een appartement vol boeken en krantenknipsels, met op de achtergrond Het Kerst Muziekgala van AvroTros) hoeven alleen geholpen te worden met het innemen van hun medicijnen.

Bij andere cliënten is Loman langer bezig. Een vrouw van midden 70 in een felroze badjas krijgt een darmspoeling. Behendig verwisselt ze daarna zelf de zak rond haar stoma. Uit de woonkamer klinkt de stem van haar dochter, die meezingt met de radio: ‘Have yourself a merry little christmas’. De vrouw is pas net weer thuis, vertelt ze. Vier maanden lang verbleef ze eerst in het ziekenhuis en vervolgens in een revalidatiecentrum. “Het is goed dat je over ze schrijft, hoor.” Ze knikt naar Loman, in haar witte uniform. “Zonder hen kon ik nu niet thuis zijn.”

Het gebeurt best weleens dat mensen langer in het ziekenhuis moeten blijven, omdat de wijkverpleging de zorg nog niet rond kan krijgen, weet Loman. De drukte dwingt hen dan ook kritisch te zijn. Te kijken of het écht nodig is meerdere keren per week te komen. Of er niet toch iemand in de familiekring is die kan helpen met lichtere taken, zoals oogdruppels toedienen of steunkousen aantrekken.

De hulp die echt nodig is

Alleen zo kunnen ze ervoor zorgen dat mensen die het echt niet zonder hun afkunnen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Mensen als Arnold Franssen, de man die ontroerd raakte toen hij de vrouw die hem ’s ochtends helpt zich aan te kleden vertelde dat haar naam ‘dame van de morgen’ betekent.

Loman arriveert er rond kwart voor elf. Een onverwacht telefoontje van iemand die was gevallen en geholpen moest worden overeind te komen, heeft deze kerstochtend de planning behoorlijk overhoop gegooid. “Mijn excuses voor het late tijdstip”, zegt ze als ze de woonkamer binnenstapt. “Mijn excuses voor het tenue”, antwoordt Franssen, wijzend op zijn badjas. Zijn stem valt weg. Het moeizame praten is een van de vele effecten die de ziekte van Parkinson op zijn lichaam heeft.

Arnold Fransen met zijn dochter Trudy Beeld Roos Pierson

Dochter Trudy Fransen zet een kop thee, terwijl Loman haar vader helpt met wassen en aankleden. Ze is zelf verpleegkundige. Maar, “ze heeft nogal wat meegemaakt”, zoals ze het zelf samenvat, en werd afgekeurd omdat ze de emotionele druk niet meer aankon. Desondanks neemt ze veel van de zorg voor haar vader op zich. Toch is ze blij dat Loman en haar collega’s de ochtendzorg voor hun rekening nemen. “Vader zou het ook niet toelaten dat ik zijn billen was”, lacht ze. “Ik zeg: ach joh, ik heb al zo veel gezien. Maar hij wil dat ik zijn dochter blijf, en niet zijn verzorgende word.”

Bij twee andere zorgorganisaties was geen plek

Het was niet makkelijk om zorg te regelen voor vader Fransen, vertelt Trudy. Ze probeerde het eerst bij twee andere organisaties, maar die hadden geen plek voor hem. Toen er eenmaal ondersteuning was, bleek het bovendien een uitdaging voor haar vader om toe te laten dat vreemde mensen aan zijn lijf zitten. “Maar nu vindt hij het wel leuk”, zegt zijn dochter met een glimlach.

Op dat moment stapt meneer Fransen begeleid door Loman in badjas weer de badkamer uit, op weg naar de slaapkamer, waar zijn kleren klaarliggen. “We hebben nog even getwijfeld voor welk keizerstenue we zouden gaan”, zegt zij. “De nieuwe kleren van de keizer, of toch maar de keizersmantel.” Fransen kan er wel om lachen. “Ja die nieuwe kleren van de keizer, dat was daar straks”, zegt hij. Nu is het tijd om zijn nette blouse aan te trekken. Het is tenslotte eerste kerstdag.

