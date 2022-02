Ook onder jongeren is de The Voice-affaire het gesprek van de dag. ‘Ze nemen het heel serieus.’

Reken maar, ze zaten allemaal klaar voor de aflevering BOOS over The Voice of Holland, en het is er na afloop op school heel veel over gegaan. De studenten mediamanagement aan het Amsterdamse Mediacollege vinden de affaires rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld ontzettend leerzaam.

“Dat deelnemers aan The Voice zaken geheim moesten houden, daar keek ik wel van op”, zegt eerstejaarsstudent Norah. “Je leert toch dat zoiets niet klopt. Ik ben ergens wel blij dat dit nu speelt.”

150 scholen doen mee

Amnesty International heeft een lesprogramma opgesteld om op school met leerlingen te praten over ‘consent’, seks met wederzijdse instemming. “Het is een kwestie van mensenrechten”, zegt woordvoerder Rabia Alibaks tijdens de aftrap van het educatieve programma op het Mediacollege. In ieder geval zo’n 150 scholen gaan de les geven. Die bestaat uit een filmpje over de impact van slechte seksuele ervaringen en een vragenlijst.

Volgens kenniscentrum rond seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland moet seks als onderdeel van de vorming van jongeren een grotere rol krijgen in het onderwijs. Seksuele educatie is nu alleen verplichte lesstof in de onderbouw.

Experimenteren met seks

Het wisselt inderdaad nogal hoeveel eerstejaars mbo-studenten op de middelbare school al geleerd hebben over seks en omgangsvormen. Voor student Marlon is de les van Amnesty al de ‘driehonderdste’ die hij over dit onderwerp krijgt, voor Alfer pas de tweede.

Volgens een enquête van Rutgers en Soa Aids Nederland vindt 55 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs dat er meer tijd voor seksuele vorming moet worden uitgetrokken, 72 procent vindt dat hieraan ook in de bovenbouw aandacht moet worden besteed. Juist omdat jongeren dan met seks gaan experimenteren.

Ontspannen bespreken

Het valt Amnestyvrijwilliger Suzanne Okkes op hoe serieus jongeren het onderwerp van seksueel grensoverschrijdend gedrag nemen. “Zowel jongens als meisjes. Ze praten er ook heel ontspannen over.”

Docent communicatie Julia Kallenbach weet dat haar studenten, die later producer willen worden, straks ook contracten met deelnemers aan programma’s zullen moeten gaan opstellen. “Ze komen dus ook aan de andere kant te staan. Dan zullen ze moeten nadenken: is dit wel een goed contract dat ik mensen aanbied?”

Veel studenten zijn er wel van op de hoogte dat voormalig minister Ferd Grapperhaus van justitie het initiatief genomen heeft voor een wet waarin waarschijnlijk alle vormen van onvrijwillige seks als verkrachting strafbaar worden. Amnesty heeft daar voor gelobbyd en vindt het wetsvoorstel veelbelovend.

Maar in plaats van over die mensenrechten, hadden studenten Senna en Gwineth Eliza best wel wat meer onderlinge discussie willen voeren over waar die persoonlijke grenzen precies liggen. “Van hem weet ik wel dat hij vrouwen begrijpt”, zegt Gwineth Eliza over Senna. “Maar ik denk toch dat ook heel veel jongens daar toch nog iets van kunnen leren.”

