Ook met Kerst badderen thuisloze mensen voor 1,50 in het Amsterdamse Badhuis

Het galmt een beetje in de douchecabines. Op de achtergrond kun je de mensen horen mompelen, die bij de tafel na het douchen een kopje koffie drinken. Een akkefietje over de beste douche, (die met de hardste straal), wordt in de kiem gesmoord door Jan-Willem Piet (60).

Hij werkt sinds anderhalf jaar in het Badhuis aan de Amsterdamse Da Costakade. Dat is opgericht in 1903 en volgens de site het enige badhuis in heel Nederland dat nog echt als sociaal badhuis wordt gebruikt. In de praktijk komen er op Tweede Kerstdag vooral dak- en thuisloze mensen, die ook dan graag van een warme douche of bad gebruik willen maken. Handdoeken en slippers zijn voorradig, evenals koffie en krentenbrood met boter.

Volgens het CBS is het aantal daklozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is naar 39,3 duizend mensen. De daklozen bevinden zich vooral in de grote steden. Hoeveel daklozen er precies in Amsterdam zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar trok ook de Nationale Ombudsman aan de bel: “Inmiddels zijn we vele acties, brandbrieven, debatten en Kamervragen verder, maar het aantal daklozen blijft stijgen, net als de wachtlijsten voor opvang”.

Dat ziet ook Piet. Volgens hem ontving het Badhuis in 2020 zo’n tweeduizend mensen meer dan in 2019, al is het nu met Kerst rustig. Hij is ervaringsdeskundige: na een scheiding stond hij zelf in 2016 ook op straat. Inmiddels runt hij samen met vrijwilligers het Badhuis, waar hij de boel goed in de gaten houdt. Vandaag is de sfeer gemoedelijk. Vrouwen met een handdoek op hun hoofd drinken op hun gemak hun koffie en maken een praatje. Honderd douchekaartjes gaan naar de nabijgelegen daklozenopvang. Voor alle anderen kost een douche 1,50 euro, een bad 2,50. Je mag maximaal twintig minuten douchen, bakjes met zeep zijn aanwezig.

De Marokkaanse Simohamed Belqaid (51) komt ongeveer drie keer per week. Zijn huis, dat hij deelt met zes anderen, is niet bepaald schoon. Dus doucht hij aan de Da Costakade. Hij heeft geen papieren en verblijft nu vier jaar en acht maanden illegaal in Nederland. Hij gebruikt Google Translate om zijn verhaal te doen. Een robotachtige stem vertaalt zijn Frans naar het Nederlands. Hij vindt het fijn in het badhuis - de mensen zijn vriendelijk en had hij al gezegd dat het er schoon is? - en hij kent er veel mensen. Of het vrienden zijn? Belqaid vertaalt al knikkend: “Een man die geen vrienden heeft, is geen man.”

Beeld Jean-Pierre Jans

Sociale ontmoetingsplaats

Het badhuis was van origine een sociale ontmoetingsplaats, zegt Piet. “In de jaren zestig hadden veel mensen thuis geen badkamer. Dus kwamen ze hier om te douchen en elkaar te ontmoeten. Toen waren er nog 26 douches, nu zijn het er zes.” Vorig jaar was er zelfs een reünie, vertelt Piet, van mensen rond de 70 die elkaar van hier kenden. “Een man vertelde dat hij bijna baalde dat hij thuis een bad kreeg, zodat hij hier niet meer heen hoefde.”

Een van de vrijwilligers maakt na elke douchebeurt de douche met desinfectiemiddel schoon. Tussendoor helpt Piet nog iemand aan een bandenplakset, en een oudere meneer die niet komt douchen maar ergens een kopietje wil maken van een keurig ingevuld bankafschrift. Bibberig geeft hij het aan Piet.

Bahram (54), die niet met zijn achternaam in de krant wil, komt al veertien jaar om de dag in het badhuis. Hij draagt een mondkapje, met daarboven een paar twinkelende donkere ogen. Douche 3 is de beste, wijst hij aan. Hij heeft geen huis, maar mag in elk geval tot 19 januari in de opvang blijven vlakbij de Nieuwmarkt.

Op een nacht, een tijdje geleden, zocht Bahram ‘s nachts een slaapplek. Hij was in de buurt van het badhuis, en daar was een afdakje, wist hij. Een goede slaapplek, en dus legde hij zijn spullen neer, hing zijn tas aan de deurklink - en verrek, de deur bleek los. Piet: “Ik was blijkbaar vergeten af te sluiten.” Bahram besloot binnen te gaan liggen in het halletje, met zijn hoofd richting deur. “Mochten er junkies komen plunderen, dan moesten ze eerst langs mij”, vertelt hij. Piet: “Zo trof ik de volgende ochtend het Badhuis aan: open en in goede handen.”

De achternaam van Bahram is bij de hoofdredactie bekend.