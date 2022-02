Ook jongens kunnen zich nu laten vaccineren tegen HPV. Steijn (17): ‘In de brief stond dat het vaccin beschermt tegen zes soorten kanker, dus ja’

Een lange rij van jongens, meisjes en ouders slingert over de stoep van een sporthal in Alphen aan den Rijn. Vandaag kunnen genodigden tussen de 12 en 18 jaar hier een vaccinatie halen tegen het humaan papillomavirus (HPV). De GGD-Hollands Midden vond het vooraf moeilijk in te schatten hoeveel jongeren op de uitnodiging zouden ingaan, maar er worden vandaag ruim achthonderd kinderen geprikt, maar liefst 70 procent van hen jongens.

Vlak voor de ingang staan broer en zus Steijn (17) en Florine (12) te wachten tot ze naar binnen kunnen. Ze zijn gebracht door hun opa, toevallig konden ze tegelijk geprikt worden. In de rij komen ze veel bekenden tegen. “Ongeveer mijn hele klas gaat hier vandaag heen”, zegt Steijn.

‘We hebben niet getwijfeld’

Twee weken geleden kregen hij en zijn zusje een uitnodiging voor een eerste vaccinatie tegen HPV. Steijn lacht: “Mijn moeder zei dat we een prik moesten gaan halen. Dat doe je dan maar”. Toch ziet hij ook het nut van de vaccinatie. “In de brief stond dat het vaccin beschermt tegen zes soorten kanker, ja dan is het wel belangrijk dat je gaat. De overheid doet niet zomaar een oproep”, zegt hij. Naast hem knikt zijn zusje Florine instemmend. “Ja, het zal niet voor niets zijn. We hebben eigenlijk niet echt getwijfeld.”

Broer en zus Steijn en Florine bij de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn. Beeld Werry Crone

Het RIVM startte vorige week met een campagne voor vaccinatie tegen HPV bij nieuwe doelgroepen. Sinds deze week kunnen meisjes vanaf 10 jaar gevaccineerd worden, dat was eerst 13 jaar. Daarnaast zijn voor het eerst ook jongens uitgenodigd.

Ongeveer een miljoen jongens tussen de 10 en 18 jaar kunnen zich de komende twee jaar laten inenten. In de campagne op sociale media en in uitnodigingsbrieven worden jongens gewezen op het feit dat het virus onder andere keelkanker, peniskanker en anuskanker kan veroorzaken.

Nieuwe uitnodigingen voor meisjes die eerder niet kwamen

Door hele land werd de afgelopen week, op ongeveer 1 à 2 locaties per dag geprikt tegen HPV. De GGD’s gaan daar de komende maanden mee door, in eerste instantie worden 800.000 kinderen opgeroepen voor vaccinatie.

In de eerste week nodigde de GGD Hollands Midden ongeveer 25.000 mensen uit. Daaronder vallen ook ongeveer 7000 meisjes die al eerder een uitnodiging kregen, maar nog geen vaccinatie haalden. Dinsdag werden de eerste jongens en meisjes uit de nieuwe doelgroep geprikt. De vaccinaties in Leiden en Waddinxveen konden vrijdag niet doorgaan door storm Eunice.

“We hebben vandaag een hele mooie opkomst”, zegt Ben de Waal, manager uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma bij de GGD Hollands Midden. “Het is te merken dat de campagne van het RIVM heeft gewerkt. Ook is het vaccin bekender dan een paar jaar geleden, dat maakt mensen zekerder.” In de sporthal worden vandaag kinderen uit de nieuwe doelgroepen van het RIVM gevaccineerd, maar ook meisjes die op een eerdere uitnodiging niet waren ingegaan. “Ik merk dat jongeren er samen over praten, je ziet soms ook groepjes vrienden met jongens en meisjes samen hier aankomen.”

‘Ik doe het in eerste instantie voor anderen’

Ook Romeo (15) zou vandaag met een vriend gaan, maar die is ziek. Romeo heeft tijd genoeg om even langs de vaccinatielocatie te fietsen, want het is toetsweek bij hem op school. Bovendien “is het niet de eerste vaccinatie, dus ik weet wat er gaat komen. Nu we toch bezig zijn met al die prikken, kunnen we net zo goed nog even doorgaan”, zegt hij.

De vaccinatie neemt hij vooral omdat hij het virus niet op anderen wil overbrengen. HPV kan via seksueel contact door jongens op meisjes worden overgedragen en baarmoederhalskanker veroorzaken. “Ik doe het in eerste instantie voor anderen.”

Rik (15) is samen met zijn moeder gekomen. Ze staat naar hem te kijken als hij het naaldje in zijn arm krijgt. De afgelopen weken voerde hij met zijn vriendin en schoonmoeder gesprekken over de vaccinatie en HPV. “Je moet niet hebben dat je het virus overdraagt natuurlijk, ik wil geen risico lopen”, zegt Rik.

Zijn moeder, Marion van Gils (43), is blij dat het vaccin, na drie prikken, ook haar zoon tegen zeldzame vormen van kanker zal beschermen. “Onze familie heeft een verhoogd risico op kanker, dit is een eerste mogelijkheid stappen te ondernemen om jezelf te beschermen.”

De achternamen van Steijn, Florine, Romeo en Rik zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Met HPV-vaccin beschermen jongens niet alleen meisjes maar ook zichzelf. ‘Het virus kan ook peniskanker veroorzaken’

Het RIVM wil dat ook jongens zich laten vaccineren tegen HPV. De komende jaren kunnen ongeveer een miljoen jongens een uitnodiging verwachten. Uroloog Oscar Brouwer ziet iedere dag het leed voorbijkomen, veroorzaakt door peniskanker.