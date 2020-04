Ook in verpleeghuizen daalt nu de sterfte, corona-maatregelen hebben effect

Ook de sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt nu af. Dat blijkt uit de sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorige week. De verpleeghuizen lopen daarmee een week achter op de particuliere huishoudens, waar de daling twee weken terug al inzette.

Ook het totaal aantal Nederlanders dat per week overlijdt door de corona-epidemie daalt nu. Vorige week overleden ongeveer 1500 mensen extra, bovenop het aantal dat je normaal in deze tijd van het jaar kunt verwachten. In de twee weken daarvoor was die ‘oversterfte’ hoger: rond de 2000.

Het RIVM geeft dagelijks cijfers van het aantal mensen dat overlijdt met het virus, maar daarin ontbreekt het zicht op een deel van de mensen die thuis of in een verpleeghuis overlijden. Alleen patiënten die getest zijn op het virus en daarna overlijden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, worden geteld. Dat waren er vorige week 794. De oversterfte die het CBS ziet, is steeds ongeveer het dubbele.

In de RIVM-cijfers is sinds 2 april al een daling te zien. Het bleef spannend of die daling ook had ingezet in de verpleeghuizen. De afgelopen weken werd juist duidelijk hoezeer het virus daar om zich heen heeft gegrepen. In instellingen overlijden sinds half maart ongeveer dubbel zoveel mensen. De top kwam twee weken geleden, met 1655 sterfgevallen.

Nu blijkt dat het hoogtepunt van de epidemie in de verpleeghuizen pas in de week van 6 april was. Bij mensen die niet in een zorginstelling wonen, werd de top al een week eerder bereikt, in de week van 23 maart. De daling zette in ruim twee weken na het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. De verpleeghuizen gingen pas een week later, op 20 maart, dicht voor alle bezoek.

Het CBS geeft tijdens deze epidemie wekelijks een update van het totaal aantal sterfgevallen, waarbij elke doodsoorzaak meetelt. Het CBS vergelijkt dat aantal met dat van de afgelopen drie jaar in dezelfde week te vergelijken. Het verschil wordt waarschijnlijk grotendeels gemaakt door de epidemie. Naast mensen die overlijden door het virus kan het ook gaan om indirecte doden, door bijvoorbeeld de gevolgen van de lockdown en de overbelasting van de zorg.

In totaal overleden vorige week naar schatting 4300 Nederlanders, terwijl er normaal in week 16 zo’n 2850 overlijden. Een week eerder stierven 4937 mensen, zo blijkt uit het definitieve sterftecijfer voor die week. Twee weken geleden was de piek, met 5068 overlijdens.

RIVM: 123 ziekenhuisopnames Bij het RIVM zijn 123 nieuwe patiënten gemeld die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zitten nieuwe patiënten bij, maar ook vertraagde meldingen van eerdere dagen. Het werkelijke aantal nieuwe patiënten per dag schommelt de laatste dagen tussen de 50 en 95 per dag. Er zijn nu ruim 36.500 patiënten positief getest op covid-19. Dat is waarschijnlijk maar een deel van het totaal aantal patiënten dat besmet is. Ook zijn 112 nieuwe overleden gemeld. Van alle geteste patiënten zijn er 4.289 overleden.

