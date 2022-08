Ook in Rockanje wordt alles duurder. ‘We moeten allemaal slimmer met ons geld omgaan’

Op het Dorpsplein in het Zuid-Hollandse Rockanje spreken inwoners over inflatie en hoge prijzen. Leunend op een statafel voor de loempiakraam moppert Frans Roskam (55): “Het is niet normaal meer, alles is duurder. Aan het eind van de maand is mijn salaris helemaal op, dat was nooit zo.”

Rockanje is een dorp met ongeveer 6500 inwoners, die een gemiddeld inkomen van 38.000 euro bruto per jaar hebben. Dat bedrag is het meest voorkomende of modale jaarlijks inkomen in Nederland. De inflatie en prijsstijgingen treffen de laatste maanden ook mensen met een modaal inkomen. Ze komen minder makkelijk rond, omdat de koopkracht achteruit holt. Tegelijkertijd werd woensdag bekend dat Nederlanders niet minder geld uitgeven door de economische situatie. Toch is er chagrijn op het plein in Rockanje, waar het deze woensdag ook nog eens hard regent.

Je schrikt je rot bij elke tankbeurt

De onvrede van Frans Roskam richt zich vooral op de hoge benzineprijzen. “Je schrikt je rot bij iedere tankbeurt.” Hij vertelt dat hij om die reden kleinere afstanden nu op de fiets doet, zo ook het tochtje naar het Dorpsplein. Bij de boodschappen die hij daar doet, let Roskam beter op. “Niet meer de A-merken, maar een goedkoper alternatief.”

De prijsstijgingen in de supermarkt vindt Roskam zeer onterecht. “Tijdens corona hebben supermarkten enorme winsten geboekt, nu het even tegen zit moet de consument direct betalen.”

Aan de toonbank van Kaashuys Rockanje merkt Lisa Schinkel (24) dat klanten soms schrikken van prijzen. “Zo, dat is fors, zeggen ze dan”, zegt Schinkel. Toch verkoopt ze nog evenveel kaasjes als voorheen. “Dat kan ook door het toerisme komen, ik ben benieuwd hoe het er na de vakantie uitziet”, zegt Schinkel. Ze onderbreekt haar verhaal even om een meisje te helpen. Ze wil kaas kopen voor haar jarige vader, maar twijfelt welke. Schinkel weet precies wat de man lekker vindt. Het wordt een komijnekaasje. Zo’n dorp is Rockanje.

Om de kaasprijzen in de hand te houden, probeert Schinkel de laatste tijd slim in te kopen. Te dure kazen slaat ze over. “Het blauwaderkaasje werd te duur, dus dat heb ik niet meer”, zegt Schinkel. “Ik zoek nu naar Nederlandse alternatieven en koop restpartijen op.”

De schappen blijven soms leeg

Ook de supermarkt doet zijn best prijsstijgingen aan te pakken. Leo Slingerland (46), eigenaar van de Plus-supermarkt aan het Dorpsplein, zegt vaak machteloos te staan, omdat leveranciers hoge prijzen doorrekenen. “We proberen daar iets tegen te doen en gaan niet akkoord met alle verhogingen. Daarom blijven schappen soms leeg.”

Slingerland zegt dat het ‘gelukkig nog druk is in zijn winkel’, maar dat hij de zorgen van zijn klanten – die overigens nauwelijks klagen – wel begrijpt. Hij denkt dat mensen langzaamaan de ‘extraatjes’ laten liggen. “Minder impulsaankopen, minder zoetigheid voor ’s avond. Daar houd ik zeker rekening mee”. Toch is Slingerland niet bang voor wat er komen gaat. “We zullen allemaal iets slimmer met ons geld om moeten gaan.”

Voor de deur van de supermarkt denkt Monique Rats (56) daar anders over. Ze doet net de boodschappen in de tassen aan haar elektrische fiets. Ze is best ontdaan door de prijzen binnen, zegt ze. “Met name groente en fruit, die zijn zo veel duurder geworden.”

Rats en haar man leven erg gezond en daarom moet Rats toch altijd weer naar de versafdeling, waar de prijzen verhoudingsgewijs hard zijn gestegen. “Ik houd daarom strak mijn uitgaven bij”, zegt Rats. “Ik kijk wat ik deze maand bij deze supermarkt heb uitgegeven, is dat te veel, ga ik iets anders verzinnen.” Over de Plus is ze niet geheel tevreden, vanaf volgende week gaat Rats daarom naar de Turkse supermarkt een dorp verderop. “Daar hebben ze betere kiloprijzen voor de verse producten.”

Duurder brood door de oorlog in Oekraïne

De verse broden van meesterbakker Voskamp in Rockanje worden nog net zo veel verkocht als een paar maanden terug. Sandra Dumas (49) vertelt vanachter een goedgevulde toonbank dat de broden wel duurder worden. “Sinds de oorlog in Oekraïne zijn broden ongeveer 10 cent per stuk duurder.” Toch valt dat volgens Dumas nog mee. “Ik had wel meer verwacht en klanten reageren over het algemeen nog niet heel geschokt. Een enkeling klaagt weleens.”

Dumas denkt dat het scheelt dat mensen weten dat graan momenteel schaarser is. Aan dat begrip komt volgens haar ook ooit een eind. “Op een gegeven moment is het geld van mensen op, daar maak ik mij wel zorgen over. Dan gaan we vast minder gebakjes verkopen.”

