Ook in Noord-Limburg zakt het water weer. ‘We zijn hier door het oog van de naald gekropen’

In Noord-Limburg was het opgelucht wakker worden met een zakkend waterpeil. Maandagochtend stond het op 12,16 meter in Gennep. Daar was het gevreesde scenario dat het Maaswater tot 12,91 zou stijgen, net zoals tijdens de watersnood van 1993. “De piek bleef bij ons zondagavond op 12,34 meter. En ruim een halve meter is een groot verschil”, aldus woordvoerder Janine Verstappen van de gemeente Gennep.

Er bestonden zondagavond nog zorgen over een aantal gemeentes ten noorden van Venlo, zoals Gennep, Bergen, en Mook en Middelaar. Verstappen hield met collega’s voor Gennep de laatste dagen een liveblog bij waarop inwoners direct werden geïnformeerd. Ook sprak de burgemeester zaterdagochtend de inwoners toe via een livestream op de website. Bezorgd waren de burgers niet, volgens Verstappen. “Eerder werd er geklaagd dat wij te veel maatregelen namen. We zijn immers goed beschermd, klonk het.”

Eilandjes

Alleen in de gemeente Bergen waren bewoners zaterdag opgeroepen hun huizen te evacueren, en wel in de dorpen Oud-Bergen, Aijen en Well. “Dat zijn echt eilandjes geworden”, zegt Anja van Hoorn van de gemeente Bergen. Hoeveel mensen hieraan gehoor gaven weet de gemeente niet. Er zijn vandaag in Bergen nog zorgen om twee gebieden: de lekkende dijk bij Maasdorp Well en het vele water dat overal nog tegen de dijken staat. Een pendeldienst van defensie – een vrachtwagen met hoge assen – kwam zondagavond tussen de dorpen weer op gang.

Er heerst overal tevredenheid over de enorme inzet van vrijwilligers die spontaan langskwamen of belden. “Prachtig, waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn”, zegt Van Hoorn. Bergen kreeg veel hulp van bewoners van de ‘droge kant’ van de gemeente, maar ook van buurgemeentes, tot in Duitsland toe. Het aantal boetes voor ramptoerisme bleef er beperkt, mede omdat de wegen al vroegtijdig waren afgesloten.

De pendeldienst van defensie in Bergen aan de Maas vanochtend. Beeld ANP

Noodverordening

In heel Limburg hadden gemeentes een noodverordening afgekondigd, ‘want mensen die foto’s komen maken kun je er echt niet bij hebben’, zegt Van Hoorn. In Gennep werden zondag vijf boetes uitgedeeld voor onverantwoord gedrag, aan zwemmers en kanoërs. Zo dook een man van de kademuur in het bruine water. Raadslid Frank Pubben (D66) maakte een mooie kanotocht op de hoge Niers, die door Gennep loopt en in de Maas uitkomt. “Beetje dom”, gaf hij toe, nadat zijn geposte foto’s negatief commentaar uitgelokt hadden.

Het water is smerig en er drijft ontzettend veel afval rond in het water, waarschuwden de gemeentes: grote takken, bouwmateriaal, olie, dode dieren en zelfs hele caravans. Daarom hadden burgemeesters sinds zaterdag gewaarschuwd niet bij of op het water te recreëren. Want op dijken zorgt recreatie mogelijk voor extra schade, bijvoorbeeld door verzakking.

Dijkversterking

In Noord-Limburg is het werk aan de dijken nog niet helemaal af. Er is sinds het hoogwater in 1993 en 1995 veel gebeurd aan dijkversterking, dijkophoging, waterkeringen en hoogwatergeulen om de Maas meer ruimte te geven. In Mook en Middelaar bleken de nieuwe dijken een succes, het water kwam er niet over. Mook heeft tegenwoordig een waterkeermuur op de kade, Bergen heeft bijvoorbeeld hoogwatergeulen.

Zondagavond pleitte burgemeester Antoin Scholten van Venlo, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, voor snellere uitvoering van het resterende werk. “De vijftien gemeenten hier zijn door het oog van de naald gekropen”, aldus Scholten. De grootste zorgen waren voor zijn regio voorbij, maar toch zei hij op een persconferentie: “Je bent pas opgelucht als maandagmiddag de waterplas richting mijn collega Hubert Bruls in Nijmegen vertrokken is”.

