Ook in Nederland knippen Iraanse vrouwen hun haren af: ‘We moeten de strijd doorzetten’

Onderweg naar de demonstratie in Den Haag zegt Nieloefaar Bahadori (22) al dat ze het desnoods nog een keer gaat doen: haar zwarte haren afknippen om aandacht te vragen voor de vrouwenrechten in Iran. Ze wil steun betuigen aan leeftijdsgenoten die dezer dagen hun leven riskeren voor hun stem. Zij die hun hoofddoeken weggooien en hun haren demonstratief afknippen. De jonge zangeres en studente aan de Herman Brood Academie knipte woensdag al een flink stuk haar af en plaatste het filmpje van haar protestactie op TikTok. Het filmpje werd bijna anderhalf miljoen keer bekeken.

Aangekomen bij de drukbezochte demonstratie, waar honderden vrouwen en mannen met vlaggen, foto’s van de na haar arrestatie door de Iraanse religieuze politie overleden Mahsa Amini (22) en protestborden zich hebben verzameld, blijkt ze niet de enige te zijn. Na een rustige start zetten jonge vrouwen en een enkele man een voor een de schaar of de tondeuse in het haar, aangemoedigd door een grote menigte die leuzen tegen het theocratische regime van hun vaderland scandeert. “Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met mijn mensen”, zegt de in Nederland geboren Nieloefaar tegen haar moeder. Ze maakt snel een foto van plukken haar op de grond.

‘Wij weten hoe het is om in angst te moeten leven’

Nasrin Poursalimi heeft haar donkere staart nog, maar haar stem is ze bijna kwijt. Ze nam zojuist de microfoon in haar hand en schreeuwde leuzen die de menigte nariep. Haar handen trillen. “Dat is van de boosheid”, zegt ze met een gespannen gezicht. “Ik heb al tien dagen nauwelijks gegeten of geslapen. We zijn echt klaar met dit regime. Ik maak me zorgen om mijn nichtjes in Iran.”

Vriendinnen Shakila Salehi (24) en Mitra Pirzadeh (32) knipten ook hun haren af, net als veel van hun vriendinnen. De jonge vrouwen, beiden gevlucht uit Iran, deden dit uit protest. De lange krullende haren van Mitra gingen eraf tijdens het protest eerder deze week op de Dam in Amsterdam. “Er gaan in Iran elke dag vrouwen dood. Ze worden beschoten op straat. Maar hier in het Westen lijkt niemand zich daar druk te maken”, zegt Shakila. “Ik ben elke dag verdrietig om onze meiden”, vervolgt Mitra. “Wij weten hoe het is om in angst te moeten leven, en niet te mogen dragen en geloven wat je wilt. Maar in Nederland horen we er bijna niemand over. Dat maakt ons boos. We moesten iets doen.”

Vrouwen en een enkele man knippen hun haren af tijdens de demonstratie in Den Haag. Beeld Somajeh Ghaeminia

Lees ook:

In verschillende steden in Iran wordt er, een week na de dood van Mahsa Amini, nog altijd geprotesteerd. De 30-jarige Pari ging in Rasht de straat op.