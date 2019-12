Ook in Nederland arrestaties na oppakken Ridouan T., politiechef Dubai denkt dat verdachte snel wordt uitgeleverd aan Nederland

Bij het onderzoek naar de organisatie die volgens het OM geleid wordt door Ridouan T. is de politie maandagavond binnengevallen bij acht woningen in Nederland. Er zijn vijf mannen en een vrouw aangehouden, liet de Landelijke Eenheid gisteren weten. De verdachten werden aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en het bezit van verdovende middelen. De invallen waren onder meer in Amsterdam, Utrecht, Huis ter Heide en Vianen. In die laatste plaats groeide T. op.

Volgens de Dubaise politiechef Jamal al Jallaf hield de 41-jarige T. zich de afgelopen tijd schuil in een villa in Dubai en nam hij voorzorgsmaatregelen om onzichtbaar te blijven. “De gordijnen van het huis waren altijd dicht, er kwam geen licht naar buiten. Je kon van buitenaf niet zien of er iemand binnen was. Er was ook niet te zien of er iemand naar binnen ging of naar buiten kwam”, zei de politiechef gisteravond in gesprek met ‘Nieuwsuur’.

'Geen probleem om T. uit te leveren’

T. zou geen contact hebben met officiële instanties en hij werd geholpen door vrienden en bekenden, zegt de politiechef verder. Hij zou in 2016 het land in gekomen zijn op een vals Nederlands paspoort. Al Jallaf zegt dat T. zich niet heeft verzet tegen zijn arrestatie. Een Aziatische vriendin die aanwezig was in de villa zou eveneens zijn opgepakt.

Hoewel de politiechef er niet over gaat, denkt hij dat het geen probleem zal zijn T. uit te leveren. Volgens hem komt hij zo snel mogelijk naar Nederland.

Megaproces Marengo

De Dubaier zegt dat er geen uitleveringsverzoeken zijn van andere landen. T. wordt ook in Marokko verdacht van betrokkenheid bij een moord. Dat land heeft, anders dan Nederland, wel een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Ridouan T. zit sinds zondagnacht in een cel in Dubai. De meestgezochte man van Nederland zou zijn geld hebben verdiend met grootschalige drugshandel en is de hoofdverdachte in een proces rond een reeks liquidaties en pogingen daartoe. T. is volgens het OM de opdrachtgever geweest, anderen deden het vuile werk.

Tot nu toe zijn er zeventien verdachten. Het megaproces met de naam ‘Marengo’ was al begonnen zonder hem.

