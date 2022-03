Ook in Minecraft mag je een rouwstoet niet doorkruisen, leren de leerlingen

“Dit is wel cool, zeg”, fluistert minister voor primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma in het oor van zijn collega, verkeersminister Mark Harbers. Leerlingen van groep vijf zitten dicht op elkaar in opperste concentratie achter hun laptops. Ze rennen door een virtuele stad, waar ze verkeersborden plaatsen en antwoord geven op vragen als ‘Er rijdt een rouwstoet voor je, mag je deze doorkruisen?’ Bij een goed antwoord klinkt er een opwekkend geluidje en verschijnt er een glimlach op het gezicht van de leerling. Op naar de volgende opdracht.

Een digitale stad verkennen, objecten verzamelen en problemen oplossen: het bekende computerspel Minecraft is al jaren razend populair onder scholieren. Laten we die hobby inzetten voor een educatief doeleinde, dacht de schoolleiding van CBS de Herenweg in Wassenaar. Het bezoek van niet één, maar twee ministers vormt de aftrap van een lesmethode waarbij het spel wordt ingezet voor verkeerslessen. Meer dan 25.000 leerlingen door heel het land doen mee.

“In deze methode komen verschillende leerdoelen samen”, vertelt schooldirecteur Bob van den Steenhoven vol trots. “Leerlingen moeten samenwerken, oplossingsgericht denken en doen tegelijkertijd ICT-vaardigheden op.” Oudere leerlingen uit groep acht gebruiken het spel ook om delen van de gemeente virtueel na te bouwen. Die modellen gebruiken ze niet alleen voor de verkeersles, maar ook om het gemeentebestuur te adviseren over gevaarlijke kruispunten en de beste plek voor een nieuwe speeltuin.

‘Je kunt toch niet doodgaan bij dit spel’

Als een heuse computervirtuoos baant Felix uit groep 5 zich een weg door het spel. Zonder dat zijn ogen van het scherm afdwalen, vertelt hij: “Wij zijn veel beter in Minecraft dan de juffen en meesters. Ik speel het ook in mijn vrije tijd. Soms moet ik het spel ook uitleggen aan andere kinderen, maar dat is juist leuk.” De verkeersvragen die voorbij komen leest Felix niet altijd even goed, bekent hij. “Je kunt toch niet doodgaan bij dit spel. Ik vind het vooral vet om met het poppetje te rennen.”

Minister Wiersma is enthousiast: “Ik zou willen dat ik dit had gehad voor mijn auto-theorie-examen!” Over de vraag of basisschoolleerlingen niet te veel achter de computer zitten, maakt hij zich geen zorgen. “Het fysieke fietsexamen blijft bestaan. Maar om de theorie te leren hebben we nu de keuze tussen ouderwetse boekjes en een methode die leerlingen aanspreekt.” Groep acht-leerling Mette knikt instemmend: “Die boekjes van vroeger zijn écht saai.”

Anke den Ouden, die het project mede heeft opgezet vanuit haar functie als general manager van Microsoft Nederland, ziet mogelijkheden om deze lesmethode uit te breiden. “Denk aan geschiedenisles, of aardrijkskunde. Je kunt een oude stad nabouwen zoals hij vroeger echt bestaan heeft, of uiterwaarden van een rivier virtueel bestuderen.”

Wanneer de colonne aan pers, woordvoerders en bestuurders de school langzaam verlaat, tikt een leerling haar docent zachtjes op de schouder: “Meester, mogen we nu een ander spelletje spelen?”

