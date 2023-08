Ook in de zomer beginnen deze schoolkinderen met een volle buik de dag

“Yoghurt te koop, komt u maar! Oh nee, gratis yoghurt!”, grapt Leen Krebbers, voormalig kleuterjuf. Ze staat midden in de hal van Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer, achter een tafeltje met daarop twee grote bakken yoghurt. Naast haar staat Kristel Klomps, die lesgeeft aan groep vijf, choco schelpjes of cruesli op te scheppen. Op de tafels waaraan de kinderen zitten, staan borden met groene en oranje meloen in halve manen.

Niet alle kinderen nemen wat. Monica (9) en Ayse Hira (9) houden meer van watermeloen en hebben thuis al wat ontbeten. Maar een groot deel van de kinderen smult van de yoghurt en het fruit, aan de witgestreepte en glimmende wangen te zien.

Familiegevoel

Zo’n vijftig kinderen komen naar de zomerschool, waar ze dit jaar voor het eerst ook gratis kunnen ontbijten. Door in de vakantie twee weken in kleine groepjes bezig te zijn met onderwerpen waar leerlingen nog moeite mee hebben, gaat instromen in het volgende schooljaar makkelijker. Ook kunnen de kinderen weer wennen aan het ritme en behouden ze hun vooruitgang.

Sinds maart is het schoolontbijt vaste prik op deze 330 kinderen tellende basisschool. “Toen we in de klas vroegen wie er ’s ochtends ontbeet, bleef er toch een aantal handjes omlaag”, zegt Klomps. Ook uit een peiling bij de ouders bleek dat er behoefte was aan een schoolontbijt.

Gedurende het schooljaar eten er 35 kinderen mee. Het schoolontbijt is voor iedereen beschikbaar, maar uiteindelijk blijven met name de kinderen die het echt nodig hebben over. Kinderen die een keuze hebben, eten vaak toch liever thuis. Op school moeten ze eten wat er die dag door de cateraar gebracht wordt. “Wanneer iedereen zo zit te eten, voelt het bijna als familie”, zegt Klomps.

Programma Schoolmaaltijden

Het is niet alleen gezellig en lekker, het is ook belangrijk dat het schoolontbijt in de zomer gewoon doorloopt, weet Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. “Tijdens de zomervakantie raken kwetsbare kinderen toch een beetje uit beeld en dan is zes weken een lange tijd.”

Het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds voeren samen het programma schoolmaaltijden uit, een initiatief van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. “Er zijn in Nederland veel kinderen die met een lege maag naar school komen”, zegt Van Batenburg. Omdat er thuis te weinig geld is, of geen tijd in de ochtend. “Kinderen doen het beter op school als ze een ontbijtje hebben gegeten.”

Lage inkomens

Daarom kunnen zowel basisscholen als middelbare scholen waarvan 30 procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt, sinds maart dit jaar een beroep doen op de regeling. Ruim 1500 scholen hebben zich inmiddels aangemeld, waarvan twee derde zelf een maaltijd aanbiedt. Driehonderd scholen doen dat ook tijdens de zomer. Scholen kunnen ouders ook een boodschappenkaart aanbieden waarmee zij zelf eten kunnen kopen.

Of het programma schoolmaaltijden alle hulpbehoevende gezinnen bereikt, durft Van Batenburg niet te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld ouders die zich vanwege schaamte niet melden. Daarnaast zijn er ook scholen die niet aan de criteria voldoen, maar waar wel kinderen met honger les volgen. Voor hun gezinnen zijn er andere oplossingen mogelijk, zoals de ontbijttassen van het Rode Kruis.

Dinoland

Niet alle kinderen hebben zelf voor de zomerschool gekozen, maar echt geklaagd wordt er niet. Er zijn ook veel leuke activiteiten. Het gesprek van de ochtend is het schoolreisje dat voor de volgende dag op de planning staat. Wissam, die ‘bijna’ tien wordt (in december), weet al waar ze heen gaan. “Dinoland”, fluistert hij. Zo kunnen ook kinderen die het thuis niet zo breed hebben, met de zomerschool gratis een extra dagje weg.

Als na een kwartier alle bakjes leeg zijn, ruimen de juffen en meesters op. De rest van het schooljaar zijn er ouders die het ontbijt verzorgen. Veel extra werk levert het niet op, zegt Klomps. “Eventueel een stofzuiger erdoor en een doekje over de tafel, dan is het ook weer klaar.”

