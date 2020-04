Ook in de CBS-cijfers over sterfgevallen is de stijging er wel uit

De sterfte aan corona is in de tweede week van april ongeveer gelijk gebleven aan de week daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag bekend dat van 6 tot en met 12 april ruim 5000 Nederlanders overleden. Dat zijn er 2000 meer dan in een normale week. Ook vorige week bedroeg de ‘oversterfte’ 2000 personen. Dat wil zeggen dat ook in de cijfers van het CBS, waarin de verborgen doden door corona wel zijn meegeteld, de stijging er uit is.

RIVM: 144 nieuwe sterfgevallen gemeld In Nederland zijn in een etmaal 144 nieuwe meldingen van sterfgevallen als gevolg van Covid-19 binnengekomen bij het RIVM. Dat meldde het instituut vrijdag in de dagelijkse update. Ook meldt het RIVM 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal positief geteste personen is met 1235 gestegen tot meer dan dertigduizend: 30.449. Donderdag werden nog 181 doden gemeld, woensdag 189. Er is dus weer een kleine daling zichtbaar. Niet elke gemelde patiënt overleed tussen donderdag- en vrijdagmiddag. Soms worden sterfgevallen later gemeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op vrijdag dat er afgelopen week tweeduizend mensen meer zijn overleden dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Dat betekent dat ook in het aantal ‘verborgen doden door corona’ de stijging er wel uit is. Lees hier het liveblog met de laatste corona-ontwikkelingen.

De cijfers van het CBS maken duidelijk hoe groot de totale sterfte is aan corona. Het RIVM registreert alleen de positief geteste personen. Dat waren er in de tweede week van april 892, terwijl het CBS een oversterfte van 2000 noteerde. De cijfers over de eerste week van april lieten ook al zien dat het aantal doden door corona in werkelijkheid tweemaal zo hoog is als het aantal positief geteste Nederlanders dat overlijdt aan covid.

Het verschil van 1100 doden tussen de cijfers van het RIVM en CBS is deels te verklaren door wat zich afspeelt in de verpleeghuizen. Juist vanaf de tweede week april begon het coronavirus daar hard toe te slaan. Uit cijfers van de vereniging van ouderenartsen Verenso is op te maken dat in de tweede week van april ongeveer 300 personen zijn overleden die positief waren getest of waar een vermoeden was van covid.

Een gat van ongeveer 800 doden

Daarmee is dus niet het volledige verschil verklaard tussen het CBS en het RIVM. Er is een gat van ongeveer 800 doden. Bekend is dat vooral ouderen met diverse gezondheidsproblemen overlijden aan covid. Dat is de groep Nederlanders die geregeld een beroep doet op de thuiszorg.

Vanuit de thuiszorg waren er eerder al signalen dat veel mensen overleden. Er zijn geen cijfers, zei bestuurder van brancheorganisatie Zorg Thuis nl Hans Buijing vorige week. “We signaleren wel oversterfte, maar weten niet hoeveel van die sterfte door het coronavirus komt. Er gaat ook een griepvirus rond. En vergeet niet: de planbare zorg staat stil. Daar komen ook sterfgevallen uit voort.”

