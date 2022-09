Ook ibis, kraanvogel en pelikaan geruimd om vogelgriep

Bij mbo-school Aeres in Barneveld is dinsdagmiddag vogelgriep vastgesteld. Nog diezelfde avond heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 1200 vogels geruimd. Daaronder waren niet alleen 850 legkippen, maar ook veel exotische vogels.

Hoe reageerden studenten en docenten op het nieuws?

“Het is natuurlijk ontzettend heftig, zeker voor de collega’s die al jaren voor het pluimvee zorgen”, vertelt commercieel directeur Sabrina Barmentloo. “De studenten waren gisteravond al naar huis toen het nieuws binnenkwam, dus die proberen we vandaag zo goed mogelijk op te vangen. Toch komt het niet helemaal als een verrassing. De vogelgriep waart al lange tijd rond in de omgeving. We ontsprongen steeds de dans, want meermaals vielen we net buiten de zone voor preventieve ruiming. Tot nu.”

Uw school heeft een dierentuinstatus en huisvest veel exotisch vogels. Was hier geen uitzondering voor mogelijk?

“Dankzij de dierentuinstatus kunnen we bezoekers ontvangen en deelnemen aan fokprogramma’s. We hebben zeker geprobeerd een uitzondering te krijgen voor onze bijzondere vogels, maar dat bleek niet mogelijk. Alle vogels die in de hoogste risicogroep vallen, waaronder de watervogels, zijn geruimd. We hebben eigenlijk alleen de volièrevogels en de duiven kunnen redden. Die zitten nu in quarantaine.”

Barneveld is de hoofdstad van de Nederlandse pluimvee-industrie, en wordt de laatste maanden zwaar getroffen door de vogelgriep. Eerder dit jaar zijn al elf bedrijven in de Gelderse gemeente geruimd, waarbij in totaal zo’n 345.000 dieren zijn afgemaakt.

Bent u van plan om snel nieuwe dieren aan te schaffen?

“Dat is zeker de bedoeling. Voorlopig kunnen we onze studenten theorievakken aanbieden. Maar uiteindelijk gaat het ook om praktijkervaring, en daar hebben we pluimvee voor nodig. In theorie mogen we na vier weken nieuwe vogels aanschaffen. Maar in de praktijk zal het nog wel wat langer duren: er geldt een algeheel vervoersverbod in de regio, dus niemand kan de dieren bij ons afleveren.”

Is het wel verstandig om exotische vogels te houden in een gemeente met drie miljoen kippen? De kans op nieuwe besmettingen lijkt levensgroot.

“We maken ons inderdaad grote zorgen over hoe de vogelgriep zich ontwikkelt. Voorheen was er af en toe sprake van een regionale uitbraak. Maar nu lijkt de ziekte endemisch: de vogelgriep is hier al lange tijd niet weggeweest. Tegelijkertijd is het goed dat onze school in het kloppend hart van de pluimveesector zit. We zijn nauw verbonden met de pluimveebedrijven in de omgeving, en proberen ons steentje bij te dragen om de sector te verbeteren op het gebied van ammoniakuitstoot en dierenwelzijn. We hebben de afgelopen maanden veel maatregelen getroffen om het virus buiten de deur te houden, maar ook een wilde vogel kan de ziekte overbrengen. Daar doe je niet veel tegen.”

Lees ook:

Waarom de vogelgriep blijft hangen en wat daaraan te doen valt

De vogelgriep circuleert permanent in Nederland, ook in het hart van de pluimveesector. Het kabinet reageert traag, vindt hoogleraar Thijs Kuiken.