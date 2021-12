Ook het Maastricht UMC+ cancelt operaties die ic-opname vereisen: ‘Iedereen zit tegen zijn top aan’

Wat als er gebeld wordt dat er een patiënt in aantocht is, en er is geen plek? Die zorg houdt Iwan van der Horst, hoofd van de intensive care van het Maastricht UMC+, continu bezig. De ic van het ziekenhuis waar Trouw vorige week te gast was, is uitgebreid naar 43 bedden. Daarvan waren er vrijdag 39 gevuld.

Dat is te veel: eigenlijk moeten er altijd vijf bedden vrij zijn, om in noodgevallen meerdere nieuwe patiënten op te kunnen vangen.

Ook urgente hartoperaties werden vrijdagochtend afgezegd

“Vanwege de drukte hebben we vrijdagochtend alle geplande operaties moeten afzeggen waarbij na afloop ic-opname nodig is”, zegt Van der Horst. Dat betekent dat hartoperaties niet door konden gaan: ook operaties die zo dringend zijn dat ze binnen twee weken moeten plaatsvinden.

Limburg is een van de coronabrandhaarden van Europa: de regio komt op de zesde plek in de laatste cijfers van het ECDC, het Europese RIVM, met ongeveer 2 positieve testen op elke 75 inwoners. “In Limburg werken we al weken op onze max, en dat zal ook nog wel een paar weken duren”, zegt Van der Horst. Volgens hem lukt het ‘maar matig’ om patiënten onder te brengen bij ziekenhuizen in andere regio’s’. “Iedereen zit tegen zijn top aan.”

Iwan van der Horst, hoofd van de intensive care. Beeld MUMC

De instroom daalt voorzichtig, maar nog niet op de ic

Er is ook goed nieuws: het aantal bezette bedden op de covidverpleegafdelingen daalt voorzichtig. In het Maastricht UMC+ schommelde het totale aantal covidpatiënten afgelopen week tussen de 93 en de 80. Vrijdag waren het er 80, waarvan 18 op de ic. De andere ic-bedden worden bezet door niet-covidpatiënten.

In het hele land liggen nu 2803 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 655 op de ic. Het aantal bezette ic-bedden neemt nog steeds toe. Van der Horst verwacht dat dat nog een paar dagen zo blijft. “Als landelijk de instroom van patiënten afneemt, zoals nu, duurt het nog tien tot vijftien dagen voordat ook het aantal bezette bedden op de ic daalt.” Dat heeft onder andere te maken met de lange ligduur van covidpatiënten.

Verpleegkundigen moeten extra dagen werken

Voor de medewerkers van de ic betekent het dat ze meer dagen werken dan ze eigenlijk zouden willen. “Verpleegkundigen met een contract voor vier dagen werken er vijf, incidenteel werken mensen ook wel eens zes dagen”, vertelt Van der Horst.

Door mensen extra dagen te laten werken, probeert het ziekenhuis te voorkomen dat het aantal patiënten per ic-verpleegkundige te hoog oploopt. Soms gebeurt dat toch, en moet één verpleegkundige voor drie patiënten zorgen. Normaal is die verhouding overdag één op anderhalf, omdat de zorg op de ic zo complex is.

Meestal werken er tijdens de kerstdagen minder mensen op de ic. Dat gaat dit jaar niet: de zorg kan niet verder worden afgeschaald. Maar de verloven van mensen die al een vakantie hebben gepland, zijn niet ingetrokken. “Dat soort pauzes is er niet voor niets”, stelt Van der Horst. Zelf verwacht hij de kerstdagen op de ic door te brengen.

