Ook de vrijmarktprijzen zijn aan inflatie onderhevig

‘Altijd al een orkest willen dirigeren? € 3’, lokt een kartonnen bordje de voorbijgangers op hoek van de Noorderstraat en de Van Asch van Wijckskade, midden in de vrijmarkt in het centrum van Utrecht. Zes studentes staan met violen klaar voor de volgende dirigent. Het loopt storm: een keertje dirigeren: wie wil dat nou niet?

De zes zijn niet zomaar bijeengeraapt, ze spelen allemaal in het Utrechts Studenten Concert, het oudste symfonieorkest van Nederland. “We zamelen geld in voor onze nieuwe opera”, zegt bestuurslid en violist Minke Prins, “We bestaan tweehonderd jaar en voeren daarom een opera op. Doctor Atomic, over de wetenschappers die de eerste atoomproef deden en hun twijfel of dat wel verantwoord was.” Het orkest heeft 20.000 euro nodig, zegt ze. Dus dat wordt flink doorspelen? Dat valt mee: “We hebben via een crowdfunding nu al bijna 11.000 euro.” En de vioolkist waarin het geld gaat, zit ook al behoorlijk vol.

Gelukkig voor de studentes, hun instrumenten en hun publiek kwam de weersvoorspelling niet uit: de wolken bleven dun, de zon verwarmde de violen en regen viel er al helemaal niet.

‘Make your own price’

Tegenover de studentes geniet verkoopster Berta Perez Gaston van de muziek. “Een mooi cadeautje!” zegt ze vrolijk. Op haar kledingrek heeft ze een kartonnetje geplakt: “Make your own fair price. Wat is het je waard?” Een spannende prijsstelling, in deze tijden van inflatie en krappere beurzen. Maar haar ingeving werkt, zegt ze: “Gisteren vroeg ik een prijs, één of twee euro. Dan gingen mensen onderhandelen. Vijftig cent eraf, een euro eraf. Nu geven ze me vrijwillig méér dan gisteren!”

De vrijmarkt begint in Utrecht traditioneel al de avond voor Koningsdag, dus ze kon experimenteren. Niet alleen in de prijsstelling is ze creatief, op haar stand staan mini-schilderijtjes van zeven bij zeven centimeter: “Het is de eerste keer dat ik dat doe. Gelijk al vijf verkocht! Ontzettend leuk om iets te verkopen wat je zelf hebt gemaakt, had ik niet verwacht!” Desondanks heeft ze minder omzet dan vorig jaar, ziet ze: “Toen had ik vierhonderd euro opbrengst, nu zit ik nog net over de honderd. Hopelijk verkoop ik nog wat.”

Verderop heeft studente Jetske Vloon hetzelfde gevoel. Vanuit een oude, potige zwarte bakfiets verkoopt ze haar eigen ‘Beeswax wraps’, een soort milieuvriendelijke herbruikbare variant van vershoudfolie. “Ik zag het vorig jaar in Amerika. Daar is het heel beroemd. Ik dacht: dat kan ik zelf wel maken.” Zo gezegd zo gedaan. Ze kocht katoen op de lapjesmarkt, in haar keuken smolt ze bijenwas en de lokale Beeswax Wraps waren geboren.

De inflatie heeft wel toegeslagen bij Vloon. Op haar prijskaart zijn de oude prijzen doorgekrast. een mini-wrap van 15 centimeter kostte eerst drie, nu vier euro: “Ik moest wel met de prijs omhoog want de stof is veel duurder geworden, de bijenwas ook.”

3,50 voor een biertje

Vloon is niet de enige die hogere prijzen vraagt. De bierprijs in de horeca en op straat is fors: 3,50 euro voor een biertje van 25 centiliter en 6 euro of meer voor een groter glas. Student Ron Vlaar heeft daarom met zijn vrienden zijn eigen blikjes meegenomen. “Het loopt echt uit de hand. Eén klein biertje bij zo’n karretje, kost net zoveel als een sixpack in de supermarkt. Dank u wel.” Maar wat doet hij als de blikjes op zijn? “Haha, dat zien we dan wel weer! Dit heb ik bespaard.”

Aan de andere kant van de Singel staat filosoof Joep Dohmen achter een kraampje waar zijn vrouw en hij spullen verkopen voor de stichting Kids2school. “De mensen lijken iets meer ontspannen dan vorig jaar. Corona is nu echt voorbij.” Hij ziet dat mensen ondanks de inflatie gul zijn: “We hebben al drie keer in een half uur gehad dat mensen iets kochten en dan er iets extra’s bij doen.” Afdingen hoort bij Koningsdag, maar blijkbaar niet bij een goed doel. “Op zich vind ik het een consumentistisch feestje, Koningsdag, maar tegelijk is het ook louterend voor de mensen, dat zie je. Dat geef ik als republikein niet graag toe. Vroeger was dat de mis. Nu is het Koningsdag.”

