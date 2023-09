Ook de tienjarige Hannah demonstreert op het asfalt met Extinction Rebellion

Onder de 1579 gearresteerde demonstranten van de A12-bezetting op 27 mei, bevond zich ook de destijds negenjarige Hannah. Ze had samen met haar ouders op het asfalt gezeten, naast een ander jong meisje dat ook met haar vader was meegekomen. Midden in het rumoer en heel dichtbij de waterwerpers, waar ze uiteindelijk door agenten naar een bus werd geleid die haar en andere demonstranten naar het ADO-stadion bracht. Daarna waren ze vrij om te vertrekken. Deze zaterdag gaat ze weer.

De vorige keer was “niet héél erg spannend”, vertelt Hannah, inmiddels tien. “Één dingetje vond ik wel een beetje eng. Dat was toen de politie zei: ‘Jullie moeten weg’ en mama zei: ‘Nee, we gaan pas weg als de fossiele subsidies worden afgeschaft’.”

‘Tweedehands kopen helpt een beetje, demonstreren helpt meer’

“Toen was ik een beetje brutaal tegen de politie”, zegt Sanne (36), haar moeder, op de bank van hun appartement. Op tafel staat een vintage luidspreker, een verjaardagscadeautje van Hannah aan haar moeder. Het was nog een heel gedoe om die te vinden, want ze wilde per se dat hij tweedehands was – ze proberen zo min mogelijk nieuwe spullen te kopen. Hannah: “Tweedehands kopen helpt een beetje. Maar mama heeft uitgelegd dat fossiele subsidies eigenlijk het ergste zijn, en dat demonstraties meer helpen dan individuele acties.”

In december hadden Hannah’s ouders besloten zich bij Extinction Rebellion (XR) aan te sluiten, na veel lange gesprekken over hun zorgen over de klimaatcrisis. Ze begonnen met een middag T-shirts drukken in het buurtcentrum vlak bij hun huis, samen met hun dochters. “Het zag er niet echt mooi uit daar”, herinnert Hannah zich. “Ik bedoel dat niet gemeen, maar ik vond het er een beetje raar toen. Wie wil er nou zo’n ding organiseren, dacht ik.”

Nu is XR vaste prik, ze eten een keer per week samen met andere rebellen. Daar ziet Hannah eigenlijk alleen maar volwassenen, zelden kinderen. Dus toen er een Jeugdjournaal-item voorbijkwam over een meisje dat meedeed aan een A12-bezetting, dacht ze: “Wow, wat cool. Dat wil ik ook.” En ze was boos op haar moeder, die had gezegd dat de bezetting niet voor kinderen was. “Mama liegt nooit over dingen, ook niet over Sinterklaas, de kerstman of de tandenfee.”

‘Ouders hebben het recht om bij hun kinderen te blijven’

Een collega van haar moeder bleek het andere meisje, Vera, te kennen en de ouders belden met elkaar. “Toen werd een van mijn grootste zorgen weggenomen, namelijk dat we uit elkaar zouden worden gehaald”, zegt Sanne. “Vera’s vader legde me uit dat kinderen het recht hebben bij hun ouders te blijven. Oké, dacht ik, als we samen kunnen blijven dan komt het wel goed, dan kunnen we alles aan.”

Hannah’s zusje Naomi (8) wilde ook mee naar de bezetting van 27 mei, maar toen Sanne haar telefoonnummer op hun armen stiftte – een voorzorgsmaatregel – bedacht ze zich. Er stonden vrienden klaar om haar op te vangen. Hannah herinnert zich van die dag vooral haar ouders: “Elke tien minuten zeiden ze: “Als je weg wilt, als je weg wilt…” Maar Vera bleef ook, en ik dacht: als zij het kan, kan ik het ook.”

Als de bezetting van dit weekend uitloopt op meerdere dagen, zoals XR wil, zou Hannah het liefst blijven. Maar ze moet naar school. Bovendien hebben haar ouders een regel: gearresteerd worden mag, maar ze moet wel op tijd naar bed.

De volledige namen van Hannah en haar moeder zijn bekend bij de hoofdredactie.

