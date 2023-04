Ook de paasvuren moeten kleiner door de stikstofregels: ‘Eerst wel wat gemor’

Een grote, groene berg staat fier en eenzaam tussen de weilanden. Hij bestaat uit ingenieus samengevlochten sprokkelhout, afgedekt met dennengroen. “Espelo 2023” staat er in gele letters op te lezen.

Kevin Lubbersen kijkt trots naar het bouwwerk. Deze ‘boake’ zal zondag voor een prachtig paasvuur zorgen, dat weet hij zeker. De boake staat voor het eerst op zijn land, al sinds januari werken hij en anderen eraan. De afgelopen twee weken is hij iedere avond bezig geweest om de boake zo netjes mogelijk te maken. “Het was de laatste dagen net bloemschikken.”

Dat Lubbersen zo moest priegelen, heeft te maken met de ándere groene reuzen, die je vanaf zijn land nog net aan de horizon ziet: de heuvels van de Sallandse Heuvelrug, een nationaal park en Natura2000-gebied. Het is een heiderijk natuurreservaat waar zeldzame korhoenen en nachtzwaluwen broeden. Maar het gebied kampt ook met de gevolgen van de stikstofcrisis: plantensoorten als pilzegge en dopheide hebben het door de verzuring van de grond steeds moeilijker, stelt Staatsbosbeheer.

De verschillende buurschappen van het dorp Holten, die normaal gesproken ook strijden om wie het grootste paasvuur maakt, kunnen vanwege de stikstofregels dit jaar slechts de titel voor de mooiste boake winnen. Het paasvuur in Espelo mocht dit jaar niet groter worden dan duizend kuub. Dat is een stevige krimpmaatregel: vorig jaar was de inhoud nog 3633 kuub. In het winnende buurtschap Dijkerhoek gingen ze daar destijds nog overheen: daar werd het vuur vierduizend kuub.

Geen kampvuurtje

In Espelo is het besluit van de provincie om het paasvuur aan banden te leggen aanvankelijk met “wat gemor” ontvangen, zegt Bert van Eijk, die als voorzitter van het Paasvurencommissie net een rondje heeft gemaakt om de boake te keuren. “Hier gaan ze er normaal gesproken echt voor om de grootste te bouwen. Maar nu gaan ze nadrukkelijk voor de mooiste.” Hij is onder de indruk. “Ik kwam hier aanrijden en ik dacht: wauw!”

Niet overal kan de omslag naar een mooie in plaats van grote boake worden gemaakt. In Buurse, een dorp in het uiterste oosten van Twente, werd besloten om het paasvuur helemaal af te blazen. Want ‘een kampvuurtje’, dat zag men niet zitten. Van Eijk hoopt dat er in de buurtschappen van Holten een trend kan worden gezet. “We willen landelijk laten zien dat het anders moet, maar dat het ook anders kan. Het hoeven geen Scheveningse toestanden te worden.”

Meer dan een mooie fik

Een paar kilometer verderop, in het buurtschap Holterbroek, drinken wat mensen nog een biertje na het jurybezoek. Holterbroek heeft al decennia de nadruk op het uiterlijk van de boake in plaats van grootte, omdat er vaak minder mankracht beschikbaar is. “We hebben al sinds 1990 een systeem voor de afwerking”, vertelt Edwin Beldman. '

De strijd om de beker voor de fraaiste boake gaat meestal tussen Holterbroek en het buurtschap Beuseberg. Nu is er dus meer concurrentie, omdat er geen beker voor de grootste meer is en ook de andere buurtschappen zich moeten toeleggen op schoonheid, zegt zijn collega Jarno Veltkamp. “Maar dat maakt de strijd eigenlijk alleen maar mooier.” Ter gelegenheid van deze bijzondere, nieuwe editie van de wedstrijd prijken er vlaggetjes met ‘1000 m3' in de plakjes worst die bij het bier worden geserveerd.

De wedstrijd tussen de Holtense buurtschappen bestaat al sinds de jaren zestig. Maar de laatste jaren waren taai. Tijdens corona moest het vuur uitblijven, net zoals in 2019 toen er werd geoordeeld dat het te droog was en er een te groot risico op een natuurbrand zou zijn. Er is ook wel wat veranderd. “Vroeger leverde je één A4 in met daarop: het paasvuur staat dit jaar daar en daar. Tegenwoordig moet je zó’n map aan vergunningen regelen”, zegt Beldman.

Wat beleidsmakers en ‘de randstad’ moeten begrijpen is dat de paasvuurtraditie veel meer is dan de competitie of een mooie fik stoken. “Het zijn tradities die belangrijk zijn om een buurtschap bij elkaar te houden, die van generatie op generatie overgaan.” Beldman wijst op een jongetje van een jaar of acht dat voorbij komt. “Straks moet hij de kar trekken.”

