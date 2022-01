Ook de nieuwe zorgminister haalt kinderhartchirurgie weg uit Groningen, ouders zijn woest. ‘Dit gaat echt om mensenlevens’

De nieuwe minister van volksgezondheid Ernst Kuipers houdt vast aan het besluit om de kinderhartchirurgie uit Groningen weg te halen. Dat valt heel slecht.

Rotterdam en Utrecht, dat worden ook als het aan het nieuwe kabinet ligt straks de enige twee plaatsen in Nederland waar kinderhartchirurgie wordt uitgevoerd. Volgens minister Ernst Kuipers van volksgezondheid is die concentratie nodig om de kwaliteit te garanderen. Kuipers bekrachtigt daarmee de beslissing van zijn voorganger Hugo de Jonge. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, verdwijnt deze expertise in Leiden, Amsterdam en Groningen.

Vooral in die laatste stad leidt het voornemen tot groot onbegrip. Een petitie om de afdeling kinderhartchirurgie aan het UMCG in Groningen te behouden werd bijna 250.000 keer ondertekend. Ook het UMCG zelf legt zich er niet bij neer. Het ziekenhuis noemt de impact op de kwaliteit van de geneeskundige zorg voor kinderen in het noorden ‘gigantisch’.

Opstapeling van problemen

Pascal Roemers, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Groningen, is ‘bloedchagrijning’ over het besluit van de minister. Roemers was enkele weken terug een van de initiatiefnemers van een brandbrief over de kwestie die breed werd ondertekend door Statenleden in de vier noordelijke provincies, maar die dus geen gehoor vindt.

“Het is ook een opstapeling van problemen”, zegt hij. “We hebben de schaderegling voor aardbevingen die op zijn zachtst gezegd niet lekker loopt, de gaswinning wordt verdubbeld en nu dit besluit. Allemaal in de laatste twee weken. Dat frustreert inwoners van Groningen. Er wordt zo slecht geluisterd.”

Veel meer impact

Volgens minister Kuipers worden alleen de operaties in Rotterdam en Utrecht geconcentreerd. “Een groot deel van de zorg, waaronder diagnostiek, voor- en nazorg en controles, kan nog steeds in het eigen ziekenhuis worden geboden.”

Dat is niet hoe het UMCG de zaak ziet. “Dit heeft veel meer impact dan de minister stelt in zijn brief”, zegt Lex Kloosterman van het UMCG. “Wij hebben hier bijvoorbeeld een hart-longmachine die nu levens redt. Als straks de mensen weg zijn, is die machine er ook niet meer.”

Het is eng om zo ver van het ziekenhuis te zijn Eerst was ze vooral boos, daarna kwam de angst en het verdriet. Melissa Slingerland is een beetje in shock na het besluit. “Je hoop toch dat een nieuwe minister even de tijd neemt om dit te overdenken, maar nee.” Slingerlands achtjarige dochter Isabeau leeft met een half hart en kwam als pasgeboren baby op de kinderafdeling van het UMCG in Groningen. “Die hart-longmachine die nu dreigt te verdwijnen, daar heeft zij vijf dagen aan gelegen”, zegt Slingerland. “Ik durf wel te zeggen dat ze er zonder die machine niet was geweest.” Net als het UMCG kan Slingerland weinig met de geruststelling van de minister dat alleen de operaties uit het UMCG verdwijnen. Er verdwijnt ook expertise, zegt ze. Isabeau moest op gegeven moment zo snel worden geopereerd dat er geen tijd was om naar de operatiekamer te gaan, in hetzelfde ziekenhuis. Hoe dat moet als die operatiekamer 200 kilometer weg is, daar wil ze niet aan denken. Het gaat op dit moment goed met Isabeau, maar voor Slingerland is er de angst die een grotere afstand tot het ziekenhuis met zich meebrengt. “Het is voor ons twee keer zo ver naar Utrecht. We moeten maar hopen dat we op tijd zijn als er iets gebeurt. De minister zegt dat de meeste operaties gelukkig planbaar zijn. Ja gelukkig wel, maar hoe zit het met die operaties die je niet kunt plannen. Je wil er niet over nadenken wat de gevolgen kunnen zijn. Dit gaat echt om mensenlevens.”

