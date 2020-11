Ook Baudet wil referendum over zijn positie

De leden mogen waarschijnlijk zeggen of er nog toekomst is voor Thierry Baudet binnen Forum voor Democratie. Baudet steunt het voorstel van het partijbestuur om een ‘bindend referendum’ uit te schrijven over de vraag of hij kan terugkeren als partijleider van Forum.

De leden kunnen stemmen over de vraag: “Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD? Ja of nee?” Volgens Baudet wordt nog onderhandeld over de voorwaarden waarop zo’n ledenraadpleging kan plaatsvinden: “het moet echt snel gebeuren nu, en technisch betrouwbaar zijn.”

Nadat Baudet na oproer over antisemitisme en racisme bij de jongerenvereniging vorige week terugtrad als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen, werd hij door het partijbestuur ook afgezet als partijvoorzitter. Baudet vocht dit besluit aan, onder meer door zelf te pleiten voor een lijsttrekkersverkiezing. Toen het partijbestuur liet weten een ledenraadpleging toch te zien zitten, stapte een aantal kandidaat-Kamerleden op. In hun kielzog vertrokken ook senatoren en provinciale en lokale volksvertegenwoordigers bij Forum.

