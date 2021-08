Ook agenten spreken zich nu uit: breng onze Afghaanse tolken in veiligheid

Politievakbonden en Nederlanders die voor de Europese politiemissie EUPol hebben gewerkt, doen een dringende oproep aan het kabinet om hun Afghaanse medewerkers nu op te halen en in veiligheid te brengen. Het is voor het eerst dat alle politievakbonden en voormalig medewerkers van EUPol zich uitspreken. Dat doen ze vandaag in een opiniestuk in Trouw.

“Het is ontoelaatbaar dat het naar Nederland halen van onze Afghaanse collega's niet de hoogste prioriteit heeft van de betrokken ministers”, schrijven de vier politievakbonden en dertig voormalig EUPol-medewerkers. Ook Amnesty International en Vluchtelingenwerk hebben de oproep ondertekend, alsmede de voormalig voorzitter van militaire vakbond AFMP. “Stel mensenlevens boven interne procedures en evacueer deze dappere mensen nu!” is hun oproep.

Te langzaam en te ingewikkeld

EUPol was de Europese politiemissie die Afghanen moest helpen met het opbouwen van een betrouwbaar politie- en justitieapparaat. Er was de laatste weken veel onduidelijkheid over de vraag of tolken die voor EUpol hebben gewerkt een beroep kunnen doen op dezelfde bescherming als tolken die voor de militaire missies hebben gewerkt. Dat blijkt zo te zijn. Maar, is te lezen in de opiniebijdrage: “De traagheid van dit proces voorspelt weinig goeds voor de politietolken.”

De evacuatie van Afghaanse tolken gaat te langzaam en is te ingewikkeld, zeggen militaire vakbonden al langer. De Taliban beschouwt hen als verraders en afvalligen, omdat ze hebben samengewerkt met buitenlandse troepen. En nu de islamistische strijders meer gebied in handen krijgen, wordt hun situatie nijpender. Afghanistanveteranen maken zich al langer grote zorgen en nu blijkt dat ook te gelden voor de medewerkers van EUpol. Dat zijn veelal politieagenten, maar bijvoorbeeld ook gepensioneerd advocaat-generaal Jan Gras.

De laatste cijfers

Uit de laatste cijfers van het ministerie van defensie blijkt dat in totaal 440 Afghanen een beroep hebben gedaan op de zogeheten tolkenregeling, waarmee tolken asiel kunnen krijgen in Nederland. Een week geleden waren 126 aanvragen goedgekeurd, 108 tolken waren toen met hun gezinnen in Nederland aangekomen. Nog 53 Afghanen van wie is vastgesteld dat ze getolkt hebben voor de Nederlanders, zitten in de procedure, 14 van hen waren EUpol-tolk. Van die veertien zijn er vier in Nederland.

Volgens het ministerie van defensie komen er steeds meer valse aanvragen binnen. Van de laatste 30 door Defensie beoordeelde aanvragen waren er 11 falsificaties, kwamen 15 niet in aanmerking (bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn bij Defensie) en zijn 4 bevestigd als tolk (alle vier EUPOL-tolken), mailt een woordvoerder.

Het lot van andere collega's

De politievakbonden en EUpol-medewerkers maken zich echter niet alleen zorgen over de tolken met wie zij werkten. Zij vragen het kabinet vandaag ook wat het lot is van andere Afghaanse collega's. “Het is volstrekt onduidelijk of naast de tolken ook andere Afghaanse EUpol-collega’s, zoals juridisch experts en compoundbeheerders, aanspraak kunnen maken op de regeling”, schrijven ze. “Zij zijn ook doelwit van de Taliban.”

Andere landen die meededen aan de missies in Afghanistan gaan er bijvoorbeeld vanuit dat beveiligers eenzelfde gevaar lopen als tolken. Ook het asielagentschap van de Europese Unie schrijft dat zowel tolken als beveiligers door de Taliban gezien als doelwit met hoge prioriteit.

Beveiligers die voor de Nederlanders gewerkt hebben, komen niet zonder meer in aanmerking voor bescherming. Zij moeten aantonen dat zij ‘hoogprofielwerkzaamheden’ hebben uitgevoerd. Een woordvoerder van het ministerie van defensie zei eerder dat dit werk is waarin het zeer zichtbaar was dat er werd gewerkt voor de Nederlanders.

