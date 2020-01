Oogziekenhuis behandelt fors meer gewonden door vuurwerk dan vorig jaar

In het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen tijdens de jaarwisseling achttien mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken. Tien letsels zijn dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht of ogen die uiteindelijk volledig blind worden en wellicht zelfs moeten worden verwijderd. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Het jongste slachtoffer was veertien jaar oud. Zes vuurwerkslachtoffers van de afgelopen nacht worden woensdagochtend nog geopereerd.

Het aantal slachtoffers dat afgelopen nacht bij het Oogziekenhuis is binnengekomen, ligt fors hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling. Toen waren het er acht. “Het is speculeren over de oorzaken voor de stijging, maar mogelijk speelt mee dat dit jaar meer vuurwerk is verkocht”, aldus de woordvoerder van het Oogziekenhuis.

Verder noemt hij het goede weer, waardoor er mogelijk meer mensen op straat waren. Ook rept hij van de mist. “Mogelijk hadden mensen daardoor geen goed zicht op het vuurwerk.”

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van komende week verwacht.

