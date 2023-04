‘Onze dochter met ‘lichte’ psychische klachten zelf helpen? Dan begrijp je het niet’

Als ze soms over de problemen van andere jongeren hoort, dan denkt Anne Koster: ‘Daar zijn die van mijn dochter Ronja helemaal niets bij’. Toch moet ze er niet aan denken dat ze, zoals staatssecretaris Maarten van Ooijen vorige week suggereerde, voor de ‘lichte problematiek’ van haar dochter geen psychische hulp had gezocht. Wat begon met dyslexie die door de basisschool niet goed benaderd werd, groeide toen Ronja zestien was uit tot een burn-out.

De helft van de Nederlandse jongeren heeft psychische problemen en 13 procent maakt gebruik van jeugdhulp. Het kabinet vindt dat veel te veel, en zoekt naar wegen om ouders en kwetsbare jongeren te helpen zonder de jeugdzorg te belasten. Donderdag zal staatssecretaris Van Ooijen zich hierover verantwoorden in de Kamer, vanaf 25 april houdt hij hierover online en fysieke bijeenkomsten door heel Nederland. In het AD opperde hij dat jongeren met ‘lichte problemen’ ook te rade zouden moeten kunnen gaan ‘bij elkaar’. “Nu komen alle problemen op het bordje van jeugdzorg”, aldus Van Ooijen. “Ook dingen die daar eigenlijk niet thuishoren. Ik weet dat de eerste reactie op dit pleidooi zal zijn: de overheid wil alleen maar bezuinigen! Maar hé: 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu is dat in sommige steden al 1 op de 6.”

Welke jongeren met ‘lichte problemen’ horen volgens Van Ooijen dan niet in de jeugdzorg? Platform Mind, belangenbehartiger bij psychische problemen, heeft volgens een woordvoerder wel een vermoeden: “Jongeren met onzekerheden die horen bij de puberteit, die zich eenzaam voelen en te maken hebben met echtscheiding van de ouders.”

Signalen dat het niet goed gaat serieus nemen

Ronja was zo’n meisje dat het graag goed wilde doen op school, hard werkte, maar mede door haar dyslexie onzeker werd. “Ronja voelde zich anders dan de rest”, blikt haar moeder terug. Het gezin trok aan de bel bij school: “Maar ze dachten dat we haar op een hoger niveau wilden krijgen, terwijl het ons daar helemaal niet om ging. We wilden dat ze zelfvertrouwen kreeg. Als de school zich beter in haar verdiept had, was veel leed voorkomen.”

“Wij kunnen ons voorstellen dat gezinnen bij zulke problemen eerst op zoek gaan naar hulp in de omgeving: de huisarts, de school, een inloopplek in de buurt waar je contact kunt hebben met lotgenoten”, zegt de woordvoerder van Mind. Toch vindt Mind dat Van Ooijen de plank misslaat als jongeren als Ronja meer hulp onthouden zou worden. “Signalen dat het niet goed gaat met iemand, moeten serieus genomen kunnen worden. Zolang je je nog in de preventieve fase bevindt, kan de omgeving het opvangen; maar zodra de problemen er zijn, moet er hulp zijn.”

Mind vindt het wel goed dat de staatssecretaris een maatschappelijke discussie wil starten. “We denken ook dat scholen een grotere rol moeten gaan spelen, al vanaf het basisonderwijs, om jongeren te leren omgaan met mentale problemen. Daar moeten ze ook de mogelijkheden voor krijgen. Sinds de coronapandemie hebben we ook de indruk dat scholen hun zorg aan het verbeteren zijn.”

En toen kwam het telefoontje: zoek hulp

Koster heeft de lijnen met de middelbare school van Ronja enkele jaren terug als te lang ervaren. Verzoeken om hulp werden genegeerd. Onzeker geworden, belandde Ronja in een klas die veel te druk was. Ze kon zich er niet goed concentreren; er kwamen bovendien nog wat persoonlijke problemen bij. Ronja raakte van somber depressief, begon zichzelf te beschadigen. De mentor belde: “Zij zei: jullie moeten nu echt hulp gaan zoeken. We namen contact op met Buurtteam en kwamen zo bij een psycholoog terecht. Een keer per week mocht ze een uurtje op gesprek komen, maar dan zette ze haar pokerface op. Een half jaar lang verbeterde er niets. Uiteindelijk ben ik zelf hulp gaan zoeken, en uitgekomen bij een kliniek waar ze tien weken intern mocht komen. Het was heel intensief, maar het gaat beter met haar. Ze zet zich nu in voor andere jongeren met deze problemen.”

Koster vindt de discussie van Van Ooijen over grenzen aan de jeugdhulp op zich te prijzen. “Maar toch: wie denkt dat we dit wel ‘met elkaar’ hadden kunnen oplossen, die begrijpt er helemaal niets van.”

De namen van Anne en Ronja Koster zijn om redenen van de privacy gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.

