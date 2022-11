Onvrede over acute aanpak jeugdzorgcrisis

Jeugdbeschermingsinstellingen hebben geen vertrouwen in de acute aanpak van minister Franc Weerwind (justitie) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) om crisis in de jeugdzorg op te lossen. Tot het einde van het jaar overleggen de gecertificeerde instellingen niet meer met de ministeries, inspecties en andere instituten, tenzij over de crisis of het over het verlagen van werkdruk bij de jeugdbeschermers.

“We hebben daar twee redenen voor”, zegt een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. “Eén: We hebben er bij de huidige hoge werkdruk gewoon geen tijd meer voor. Twee: we willen duidelijk maken dat het echt crisis is, en wij niet het gevoel hebben dat daar adequaat op wordt gereageerd.” De gecertificeerde instellingen volgen met deze werkonderbreking de actie van vakbond FNV met de jeugdbeschermers, die al een maand minder huisbezoeken afleggen en bureaudiensten draaien.

Voorrang verlenen bij psychische zorg aan de meest kwetsbare kinderen is volgens Weerwind en Van Ooijen een noodzakelijk crisismaatregel om de wachtlijsten kleiner te krijgen. Het gaat hierbij om jongeren die uit huis geplaatst zijn of onder voogdij gesteld. Ook trekt het kabinet tien miljoen uit om extra personeel te werven, de gemeenten eveneens.

Dat is volgens Jeugdzorg Nederland onvoldoende. “Er moet door het kabinet een norm worden opgesteld hoeveel gezinnen een jeugdbeschermer maximaal kan helpen. Die ligt wat ons betreft bij negen gezinnen per voltijd werkende jeugdbeschermer”, zegt de woordvoerder. Nu is de werklast vaak bijna het dubbele. “Als je de norm vaststelt, kun je bepalen hoeveel jeugdbeschermers we nodig hebben en wat dat kost. Pas dan krijgen we er weer vertrouwen in dat de crisis gaat worden opgelost.”

Excuus

Het overleg met de jeugdbescherming is cruciaal voor de bewindslieden. De jeugdzorg is decentraal georganiseerd en vraagt van een minister voortdurende afstemming met de instellingen en gemeenten. “Er wordt door de minister steeds verwezen naar het ‘gesprek met het veld’, als het gaat om het vinden van oplossingen”, zegt de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. “Dat excuus is er nu niet meer. Het veld zegt: er wordt niet meer gepraat. Er moet eerst verantwoordelijkheid voor het stelsel worden genomen.”

De scepsis van de jeugdbeschermingsinstellingen over de aanpak van de jeugdzorgcrisis op de korte termijn wordt gedeeld door jeugdrechters. “De voorgestelde maatregelen zijn een goede eerste aanzet, maar het zijn complexe problemen waarvoor geen eenvoudige oplossing is”, erkent de Amsterdamse jeugdrechter Peter-Björn Martens. “We hebben te maken met een grotere vraag naar zorg dan het aanbod ervan. Het kabinet lijkt in te zetten op beperking van de vraag, en niet op uitbreiding van het aanbod. Er wordt wel extra geld uitgetrokken voor personeel, maar of het genoeg is? De rechtspraak heeft in maart al aangedrongen op spoedige en forse maatregelen. Je vreest dat het too little, too late is.”

Het gebrek aan gezinsmanagers bij de jeugdbescherming is volgens de jeugdrechters de kern van de crisis. “Wachtlijsten zijn er altijd geweest”, zegt Martens. “Maar ze zijn de laatste tijd erger geworden.” Hij vreest dat een voorrangspositie voor zorg aan kinderen die uit huis geplaatst of onder toezicht zijn gesteld, de gezinnen waar zo’n maatregel niet is opgelegd tekortdoet.

Wachtlijsten

Die groep vinden ze bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ook een ‘heel spannende’, zegt een woordvoerder. “Wie bepaalt dan wanneer de problemen ernstig genoeg zijn om toch zorg te krijgen?” De Rotterdamse jeugdbeschermers Daphne Pietersen en Frans Demouge vinden dat zorginstellingen nu al heel goed weten wanneer ze wie moeten behandelen. Ze vragen zich af hoeveel winst er te behalen valt bij een voorrangsmaatregel voor ‘zware gevallen’. “Interessanter had ik gevonden als Weerwind had gereageerd op de vraag die hem ook in een Kamermotie is gesteld: zou je niet beter een ouder dan het kind uit huis kunnen plaatsen?”, zegt Demouge. “Had hij dat aangedurfd, dan had je daar veel schade en trauma’s acuut mee kunnen beperken.”

Ook Veilig Thuis, waar de eerste meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnenkomen, ziet niet hoe een voorrangsregel voor zorg aan jeugdigen die uit huis geplaatst of onder toezicht zijn gesteld echt gaat helpen. “Wij hebben geleerd dat je altijd naar de bredere gezinsdynamiek moet kijken", zegt Judith Kuypers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. “Als de kinderen problemen hebben, hebben de ouders die meestal ook. Gezinnen waar maatregelen zijn opgelegd zouden dus voorrang moeten krijgen, ook de volwassenen. Neem het meisje van dertien dat onhandelbaar gedrag laat zien en hulp nodig heeft. Zij blijkt te weinig aansluiting te hebben met haar ouders vanwege trauma's bij moeder en niet-aangeboren hersenletsel bij vader. Als ook deze ouders niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om goede opvoeders te zijn, is de kans op uithuisplaatsing groot.”

Lees ook:

Jeugdzorg in crisis moet zich beperken tot de zwaarste gevallen

Kinderen die uit huis zijn geplaatst gaan met spoed hulp krijgen. Dat heeft gevolgen voor de rest van de wachtlijst.

Maarten van Ooijen en Franc Weerwind: ‘We maken ons over de jeugdzorg zeer grote zorgen’

Voorrang bij zorg voor de meest kwetsbare kinderen plaatst anderen op een wachtlijst, maar de crisis in de jeugdzorg noopt hiertoe, zeggen bewindslieden Weerwind en Van Ooijen.