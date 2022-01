Ontvoering, ontucht en doodslag wél bewezen, seksueel misbruik niet: 16 jaar celstraf voor Jos B. in hoger beroep

Op 13 augustus 1998 vulde een bericht van 226 woorden de pagina’s van Trouw. ‘Jongen (11) dood aangetroffen nadat hij boos wegliep uit kamp’, vatte de kop het nieuws samen. Nicky Verstappen was de naam van het Limburgse jochie dat was verdwenen van een zomerkamp en later levenloos werd gevonden in een veld vol sparren. ‘De politie sluit een misdrijf niet uit’, tikte de verslaggeefster op, ‘maar wil niets zeggen, totdat sectie op het stoffelijk overschot is verricht’.

Vrijdag is het boek over de dood van Nicky Verstappen gesloten. In Den Bosch oordeelde het gerechtshof dat B. zestien jaar de gevangenis in moet. Tegen de 59-jarige natuurliefhebber, die ervan werd verdacht Nicky te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood, was in het hoger beroep twintig jaar celstraf geëist.

B. heeft inderdaad de Limburgse jongen ontvoerd, oordeelde het hof, en ontucht met hem gepleegd. Maar of B. bij Nicky is binnengedrongen, is niet zeker. Er ligt volgens het hof onvoldoende bewijs voor seksueel misbruik. Wel is de jongen door toedoen van B. dood. Nicky werd met fysieke kracht gedwongen om ontuchtige handelingen te ondergaan, zei het hof, B. had kunnen weten dat er een kans was dat de scholier zou overlijden.

Aanvankelijk kreeg Jos B. een lagere straf

In eerste aanleg kreeg B. een celstraf van 12,5 jaar opgelegd. In november 2020 oordeelde de rechtbank dat er voldoende bewijs was dat hij Nicky ontvoerde en seksueel misbruikte. Maar dat B. Nicky doodde om het misbruik te verhullen, vond de rechter net als het hof een te grote stap. Anders dan nu werd B. in eerste instantie bovendien vrijgesproken van doodslag.

Zowel het OM als B. ging tegen het vonnis in hoger beroep. Justitie omdat het er wel van overtuigd is dat B. het sproeterige kind opzettelijk doodde. B. omdat hij volhoudt onschuldig te zijn.

Opvallend aan het hoger beroep was dat B. de brief deelde waarnaar zijn advocaat voor de rechtbank en het hoger beroep meermaals verwees. Die zogenoemde kluisverklaring zou hij vlak na zijn aanhouding in de zomer van 2018 op schrift hebben gezet en toont volgens B.’s advocaat dat B.’s uitleg van de gebeurtenissen consistent is en klopt. B. zou dus onschuldig zijn.

Ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno

Maar volgens de advocaten-generaal wierp de verklaring geen nieuw licht op de zaak. 80 procent van de twee pagina’s tellende brief van B. is zwart gemaakt, stelde het OM. De context is onduidelijk, anders dan de advocaten-generaal hoopten heeft B. geen antwoorden gegeven op de vele vragen die het OM nog heeft. “Jos B. heeft onze uitgestoken hand niet gepakt”, zei justitie tijdens een van de vele zittingen.

Ook anders dan de rechtszaak in eerste aanleg was de rol van Bekir E. Die man, de moordenaar van de zestienjarige scholiere Hümeyra en voormalig medegevangene van Jos B., had gezegd dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. B. deed de getuigenis van E. af als onzin. Ook het hof liet E.’s verklaring links liggen.

De straf die het hof oplegde is ook voor het bezit van kinderporno. Zowel het Openbaar Ministerie als Jos B. kunnen nog in cassatie gaan. B. heeft alvast aangekondigd dat van plan te zijn. De Hoge Raad kijkt dan naar de wijze waarop de wet is toegepast. Over de inhoud van de zaak wordt geen oordeel geveld.

